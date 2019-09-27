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27 Eylül 2019, Cuma
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Ne de olsa kaptan

Ne de olsa kaptan

Belindeki ağrılar nedeniyle idmanlarda zorlanan kaptanı , derbide oynamak istiyor. ile görüşen 39 yaşındaki oyuncunun, "Ağrılarım devam ediyor. Ancak maça kadar daha iyi olacağımı düşünüyorum." dedi.

Belindeki ağrılar nedeniyle idmanlarda zorlanan kaptanı , derbide oynamak istiyor. ile görüşen 39 yaşındaki oyuncunun, "Ağrılarım devam ediyor. Ancak maça kadar daha iyi olacağımı düşünüyorum. Takım için önemli olan bu karşılaşmada forma giymek istiyorum" sözlerini sarfetti.

2 BİN 481 BİLETE 10 BİN TALEP VAR
'in 6. haftasında oynanacak derbisi öncesi Fenerbahçe taraftarları maça büyük ilgi gösteriyor. Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma için sarı-lacivertlilere 2 bin 481 bilet ayrılırken, F.Bahçe Kulübü'ne 10 binin üzerinde talep olduğu belirtildi.

  1. 27.9.2019
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