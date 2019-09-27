Muriç pusuda
Fenerbahçe'de sezona çok iyi bir başlangıç yapan Vedat Muriç, Galatasaray derbisinde gol atarak 'gerçek Fenerbahçeli' olmayı hedefliyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Kosovalı futbolcu ile derbi öncesi özel görüşmeler gerçekleştiriyor.
Bu sezon 3 gol, 1 assitle takımın en skorer ismi olan Vedat Muriç derbiye özel olarak hazırlanıyor. Sezon başında G.Saray'la girişilen transfer yarışında Fenerbahçe'yi tercih eden Kosovalı santrfor, Galatasaray'a gol atıp 'gerçek Fenerbahçeli' olmak istiyor. Antrenman sonlarında ekstra çalışmalar yaptığı kaydedilen 25 yaşındaki golcünün bu istekli çalışması teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.
BENİM MAÇIM OLACAK
Ersun Yanal'ın, Muriç ile özel görüşmeler yapıp "Derbinin sonucunu etkileyecek oyunculardar biri sensin. Bu kulübün seni neden bu kadar çok istediğini göstermen için bu derbi bir fırsat" dediği bildirildi. İdman sahasına herkesten önce çıkıp en son terk eden Muriç'in fazladan şut çalışması yaptığı ve yakın çevresine "Bu benim maçım olacak, hissediyorum" sözleriyle iddiasını ortaya koyduğu bildirildi.
BENİM MAÇIM OLACAK
Ersun Yanal'ın, Muriç ile özel görüşmeler yapıp "Derbinin sonucunu etkileyecek oyunculardar biri sensin. Bu kulübün seni neden bu kadar çok istediğini göstermen için bu derbi bir fırsat" dediği bildirildi. İdman sahasına herkesten önce çıkıp en son terk eden Muriç'in fazladan şut çalışması yaptığı ve yakın çevresine "Bu benim maçım olacak, hissediyorum" sözleriyle iddiasını ortaya koyduğu bildirildi.
- 27.9.2019
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