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27 Eylül 2019, Cuma
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Kolay yenilmiyor

Kolay yenilmiyor

Süper Lig'in 6. haftasında derbisine çıkacak olan , ezeli rakibine karşı son 5 yıldır kaybetmiyor. Son mağlubiyetini 2014'te alan Sarı-lacivertli ekip sonraki 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik elde etti.

F.Bahçe, G.Saray'a karşı ligde 5 yıldır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılardan ligde deplamandaki son mağlubiyetini 18 Ekim 2014'te alan , sonraki 4 maçta ise 1 galibiyet, 3 beraberlik çıkarmayı başardı. Kanarya, geçen sezon rakibiyle TT Stadı'nda oynanan maç da 2-2 kalmıştı.
  1. 27.9.2019
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