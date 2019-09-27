Kolay yenilmiyor
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray derbisine çıkacak olan Fenerbahçe, ezeli rakibine karşı son 5 yıldır kaybetmiyor. Son mağlubiyetini 2014'te alan Sarı-lacivertli ekip sonraki 4 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik elde etti.
F.Bahçe, G.Saray'a karşı ligde 5 yıldır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılılardan ligde deplamandaki son mağlubiyetini 18 Ekim 2014'te alan Fenerbahçe, sonraki 4 maçta ise 1 galibiyet, 3 beraberlik çıkarmayı başardı. Kanarya, geçen sezon rakibiyle TT Stadı'nda oynanan maç da 2-2 kalmıştı.
- 27.9.2019
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