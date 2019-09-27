Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Süper Lig'de 6. haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olan dünya derbisi öncesi her iki takım taraftarları Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. Dev maça dair tüm bilgiler fotomac.com.tr'de...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Babel, Feghouli, Belhanda, Falcao

Fenerbahçe: Altay, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse, Vedat Muriç