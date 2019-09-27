Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte gs fb derbisi muhtemel 11'ler - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Eylül 2019, Cuma
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derbisi ne hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'in 6. haftası müthiş bir derbiye sahne olacak. 100 yılı aşkın ezeli rekabette ve 391. kez karşı karşıya gelecek. Son 4 karşılaşmanın beraberlikle sona erdiği derbide, iki takım da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı ne hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

derbisi için geri sayım başladı. 'de 6. haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olan dünya derbisi öncesi her iki takım taraftarları Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. Dev maça dair tüm bilgiler fotomac.com.tr'de...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Babel, Feghouli, , Falcao

Fenerbahçe: Altay, , Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Deniz Türüç, , Kruse, Vedat Muriç

  1. 27.09.2019
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