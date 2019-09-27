Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'in 6. haftası müthiş bir derbiye sahne olacak. 100 yılı aşkın ezeli rekabette Galatasaray ve Fenerbahçe 391. kez karşı karşıya gelecek. Son 4 karşılaşmanın beraberlikle sona erdiği derbide, iki takım da 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Galatasaray Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Süper Lig'de 6. haftanın en çok merak edilen maçlarından biri olan dünya derbisi öncesi her iki takım taraftarları Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta hangi kanalda sorularının cevaplarını arıyor. Dev maça dair tüm bilgiler fotomac.com.tr'de...
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve beIN Sports HD1'den yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Babel, Feghouli, Belhanda, Falcao
Fenerbahçe: Altay, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse, Vedat Muriç
- 27.09.2019
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Toplam 1
Yorum
mazlum aga bisi yok ya almışlar işte
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