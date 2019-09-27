Doha’da dev organizasyon
Fenerbahçe'den Ramil Guliyev, Eda Tuğsuz, Özkan Baltacı, Özlem Kaya ve Kayhan Özer bugün Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak olan 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli forma altında madalya mücadelesi verecek.
Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 17'ncisi bugün Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak. 210 ülkeden 2 bine yakın sporcunun ter dökeceği organizasyonda Fenerbahçe'den Ramil Guliyev, Eda Tuğsuz, Özkan Baltacı, Özlem Kaya ve Kayhan Özer milli forma altında madalya mücadelesi verecek.
- 27.9.2019
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