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27 Eylül 2019, Cuma
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’da dev organizasyon

Doha’da dev organizasyon

'den , Eda Tuğsuz, Özkan Baltacı, Özlem Kaya ve Kayhan Özer bugün Katar'ın başkenti 'da başlayacak olan 17. 'nda milli forma altında madalya mücadelesi verecek.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 17'ncisi bugün Katar'ın başkenti 'da başlayacak. 210 ülkeden 2 bine yakın sporcunun ter dökeceği organizasyonda 'den , Eda Tuğsuz, Özkan Baltacı, Özlem Kaya ve Kayhan Özer milli forma altında madalya mücadelesi verecek.
  1. 27.9.2019
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