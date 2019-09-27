Fenerbahçe'de Zanka, Rami, Altay, Deniz, Gustavo, Kruse, Muriç ve Mevlüt ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak. Ayrıyeten Tolga ve Rodrigues şans bulursa bu kez sarı-lacivertli formayla derbiye çıkacak.

Kanarya'da 8 isim, ilk kez Galatasaray derbisi heyecanı yaşayacak. Zanka, Rami, Altay, Deniz, Gustavo, Kruse, Muriç ve Mevlüt ilk kez bu dev derbinin atmosferini görecek. Tolga ve Rodrigues, şans bulursa bu kez sarı lacivertli formayla derbiye çıkacak.