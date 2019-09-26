Stimac 3 aylığına Fenerbahçe’de

Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac'a lisans çıkardı. 32 yaşındaki Sırp basketbolcu ile 3 aylık sözleşme imzalandığı açıklandı. Stimac, sakat ve eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle sezon öncesi kamp çalışmalarına da katılmıştı. 2.11 boyundaki pivot son olarak geçen sezon Türk Telekom'da forma giymişti.