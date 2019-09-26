Stimac 3 aylığına Fenerbahçe’de - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
26 Eylül 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Stimac 3 aylığına Fenerbahçe’de

Stimac 3 aylığına ’de

Stimac 3 aylığına Fenerbahçe’de

Beko, 'a lisans çıkardı. 32 yaşındaki Sırp basketbolcu ile 3 aylık sözleşme imzalandığı açıklandı. Stimac, sakat ve eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle sezon öncesi kamp çalışmalarına da katılmıştı.

Beko, 'a lisans çıkardı. 32 yaşındaki Sırp basketbolcu ile 3 aylık sözleşme imzalandığı açıklandı. Stimac, sakat ve eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle sezon öncesi kamp çalışmalarına da katılmıştı. 2.11 boyundaki pivot son olarak geçen sezon 'da forma giymişti.

  1. 26.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Stimac 3 aylığına Fenerbahçe’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN