Stimac 3 aylığına Fenerbahçe’de
Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac'a lisans çıkardı. 32 yaşındaki Sırp basketbolcu ile 3 aylık sözleşme imzalandığı açıklandı. Stimac, sakat ve eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle sezon öncesi kamp çalışmalarına da katılmıştı.
Fenerbahçe Beko, Vladimir Stimac'a lisans çıkardı. 32 yaşındaki Sırp basketbolcu ile 3 aylık sözleşme imzalandığı açıklandı. Stimac, sakat ve eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle sezon öncesi kamp çalışmalarına da katılmıştı. 2.11 boyundaki pivot son olarak geçen sezon Türk Telekom'da forma giymişti.
- 26.9.2019
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