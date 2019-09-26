Fenerbahçe'de Max Kruse Alex'ten kopya çekecek
Fenerbahçe'de ilk kez Galatasaray derbisine çıkacak olan Zanka, Adil Rami, kaleci Altay, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Max Kruse ve Vedat Muriç dev maçı heyecan içinde bekliyor.
Fenerbahçe'de ilk kez Galatasaray derbisine çıkacak olan Zanka, Adil Rami, kaleci Altay, Luiz Gustavo, Deniz Türüç, Max Kruse ve Vedat Muriç dev maçı heyecan içinde bekliyor. Kaptan Emre Belözoğlu ile antrenör Volkan Demirel'in terapi uyguladığı bu oyuncular eski derbileri izleyerek, maçın havasına girmeye çalışıyor. Özellikle Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'nun tavsiyesiyle 18 Mart 2011'de deplasmanda 2-1 kazanılan mücadeleyi seyrederek motive olduğu bildirildi. Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda oynanan ilk derbi olma niteliğini de taşıyan maçı Alex de Souza'nın son dakikalardaki kafa golüyle 2-1 kazanmıştı.
- 26.9.2019
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mazlum aga bisi yok ya almışlar işte
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