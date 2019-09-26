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26 Eylül 2019, Perşembe
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'de Alex'ten kopya çekecek

Fenerbahçe'de Max Kruse Alex'ten kopya çekecek

'de ilk kez derbisine çıkacak olan Zanka, , kaleci Altay, , , ve dev maçı heyecan içinde bekliyor.

'de ilk kez derbisine çıkacak olan Zanka, , kaleci Altay, , , ve dev maçı heyecan içinde bekliyor. Kaptan ile antrenör 'in terapi uyguladığı bu oyuncular eski derbileri izleyerek, maçın havasına girmeye çalışıyor. Özellikle Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'nun tavsiyesiyle 18 Mart 2011'de deplasmanda 2-1 kazanılan mücadeleyi seyrederek motive olduğu bildirildi. Fenerbahçe, Stadı'nda oynanan ilk derbi olma niteliğini de taşıyan maçı Alex de Souza'nın son dakikalardaki kafa golüyle 2-1 kazanmıştı.

  1. 26.9.2019
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