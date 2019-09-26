Ersun Yanal'ın derbideki üç silahşörü! Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Sakatlıklar nedeniyle önemli eksikleri olan teknik direktör Ersun Yanal, maçı orta sahada kazanmak istiyor. Yanal'ın bu alandaki en büyük güvenceleri ise Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu ve Max Kruse. Deneyimli teknik adam, bu 3 ismin tecrübesi ve pas oyunundaki ustalığını kullanmayı amaçlıyor.

Rakamlara bakıldığında da hem istatistik hem de skor katkısı olarak üçlünün önemi görülüyor. Ayrıca Gustavo, Emre ve Kruse'un yaş ortalamalarıyla takıma kattığı deneyim de gözlerden kaçmıyor.

Sadece Fenerbahçe'nin değil, Süper Lig'in de en deneyimli 3 orta sahasının toplam yaş ortalaması; 34.3. Bu yüzden Galatasaray önündeki en büyük koz Ersun Yanal'ın elindeki tecrübeli orta sahalar olacak.

31 yaşındaki Kruse, 33 yaşındaki Gustavo ve 39 yaşındaki Emre ile ortaya ilerleyen yaşına rağmen olgun futbolu ile parlayan kaliteli bir orta saha çıkıyor. Son Ankaragücü maçında gelen 2. golde de Gustavo topu kapmış, Emre pozisyonu hazırlamış, Kruse de Muriç'e harika bir asist yapmıştı.

Gustavo ve Emre'nin Ankaragücü karşısında top kapma başarıları, Kruse'nin de hücumdaki etkinliği derbi öncesi anlamlı duruyor. Gustavo, Ankaragücü önünde 90 dakikada 4 top kazanırken, Emre 3 top çaldı. Kruse de 9 şut ve 1 asistle maçı tamamladı.



Sezonun ilk 5 haftasında 5 asist yapan Alman yıldız Kruse ile kaptan Emre 4 maçta 1 gol, 1 asistle oynuyor. Transferin son gününde takıma katılan Brezilyalı futbolcu Gustavo da henüz 2 lig maçına çıktı ve 180 dakika sahada kalarak formayı hemen kaptı.

KRUSE'A DERBİ MOTİVASYONU

Fenerbahçe'de geldiği günden itibaren başarılı bir performans gösteren Max Kruse, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun önerisiyle 2010-11 sezonu 26. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçını izleyerek kendini zorlu derbiye hazırlıyor.

Ligde geride kalan 5 haftada 5 asist yapan ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza'nın ilk sezonundaki 16 asistlik rekoruna göz diken Max Kruse, kendisini derbiye ekstra hazırlıyor.

Max Kruse'nin islediği derbide Fenerbahçe, 18 Mart 2011 tarihinde Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 88. dakikasında, Alex de Souza'nın kafa vuruşuyla gelen golle birlikte maçı 2-1 kazanmış ve sezonu şampiyon tamamlamıştı.

İLK DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Galatasaray maçını iple çekiyor. Sarı-lacivertli takımda şans bulmaları halinde Luis Gustavo, Vedat Muriç, Deniz Türüç, Zanka, Altay Bahadır, Mevlüt Erdinç, Adil Rami ve Max Kruse şans verilmesi halinde ilk kez ezeli rakipleri karşısında forma giyecek.

YOĞUN TALEP

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi için kulübe talep yağıyor. Sarı-lacivertli taraftar için verilen 2 bin 481 bilet için 10 bin talep ulaştı. Yöneticiler büyük şaşkınlık yaşadı.

EMRE 4 YIL SONRA

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu 4 sene sonra bir Galatasaray derbisinde boy gösterecek. Sarı-lacivertli forma ile en son 2014-15 sezonunda derbi heyecanı yaşayan deneyimli kaptan, yeniden Türk Telekom Stadı'nda takımına liderlik edecek.