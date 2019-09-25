O karar ertelendi
Ligin 4. haftasında oynanan ve Alanya'nın 3-1'lik galibiyetiyle biten maçın ardından Fenerbahçe, Futbol Federasyonu'na itirazda bulunmuştu. Sarı- lacivertliler, kural hatası iddiasıyla maçın tekrarını istemişti. Konuyla ilgili dün kararını vermesi beklenen federasyon, yapacağı toplantıyı erteledi.
Ligin 4. haftasında oynanan ve Alanya'nın 3-1'lik galibiyetiyle biten maçın ardından Fenerbahçe, Futbol Federasyonu'na itirazda bulunmuştu. Sarı- lacivertliler, kural hatası iddiasıyla maçın tekrarını istemişti. Konuyla ilgili dün kararını vermesi beklenen federasyon, yapacağı toplantıyı erteledi.
- 25.9.2019
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Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
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Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
Toplam 1
Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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