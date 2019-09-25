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25 Eylül 2019, Çarşamba
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O karar ertelendi

O karar ertelendi

Ligin 4. haftasında oynanan ve Alanya'nın 3-1'lik galibiyetiyle biten maçın ardından , 'na itirazda bulunmuştu. Sarı- lacivertliler, kural hatası iddiasıyla maçın tekrarını istemişti. ilgili dün kararını vermesi beklenen federasyon, yapacağı toplantıyı erteledi.

Ligin 4. haftasında oynanan ve Alanya'nın 3-1'lik galibiyetiyle biten maçın ardından , 'na itirazda bulunmuştu. Sarı- lacivertliler, kural hatası iddiasıyla maçın tekrarını istemişti. ilgili dün kararını vermesi beklenen federasyon, yapacağı toplantıyı erteledi.

  1. 25.9.2019
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