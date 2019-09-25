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25 Eylül 2019, Çarşamba
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İşte 'de 'ın derbide güvendiği iki isim

İşte Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın derbide güvendiği iki isim

Tecrübeli hoca, ’ı sorunlu bölgesi savunmasından vuracak, bu bölgedeki dörtlünün formsuzluğundan yararlanacak. 'nin en büyük kozları ise ligde bu sezon rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan isimler Muriç ve Kruse olacak.

Sezona iyi bir başlangıç yapan F.Bahçe için varsa yoksa derbi... Ligin 6. haftasında 'a konuk olacak sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör da imha planı için çalışıyor. Geride kalan 5 haftada yalnızca bir maçta gol yemeyen rakibinin savunmadaki sıkıntısını değerlendirmeyi planlayan Yanal'ın en büyük kozları Kruse ve Muriç olacak. Kanarya, 'de bu sezon rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan isimler olan Muriç ve Kruse ile gol arayacak.

YANAL ÇALIŞIYOR!
Galatasaray savunmasında görev yapan 4 ismin zaaflarını kullanmayı hedefleyen F.Bahçe, kanatlardan da hücuma çıkacak. Yanal, özellikle Muriç'ten rakip savunmanın göbeğindeki Marcao ve Luyindama'nın arkasına kaçmasını isteyecek. Duran toplarda da rakibine üstünlük sağlamayı düşünen tecrübeli hoca, bu anlarda hücum boyunu uzatıp, hava toplarından gol için saldıracak. Bu arada Yanal, rakibin gol silahı Falcao'ya da özel önlem alacak. Kolombiyalı yıldız, 90 dakika boyunca markaj altında tutulacak.


MUTLULUK FENERBAHÇE'DE OLMAKTIR'
Teknik direktör Ersun Yanal'ın dün akşamki paylaşımı büyük beğeni aldı. Yanal; ekibi ve sportif direktör Comolli'nin yer aldığı fotoğrafa, "Mutluluk 'de olmaktır" yazdı.

  1. 25.9.2019
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