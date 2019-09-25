İşte Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın derbide güvendiği iki isim
Tecrübeli hoca, Galatasaray’ı sorunlu bölgesi savunmasından vuracak, bu bölgedeki dörtlünün formsuzluğundan yararlanacak. Fenerbahçe'nin en büyük kozları ise ligde bu sezon rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan isimler Muriç ve Kruse olacak.
Sezona iyi bir başlangıç yapan F.Bahçe için varsa yoksa derbi... Ligin 6. haftasında Galatasaray'a konuk olacak sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktör Ersun Yanal da imha planı için çalışıyor. Geride kalan 5 haftada yalnızca bir maçta gol yemeyen rakibinin savunmadaki sıkıntısını değerlendirmeyi planlayan Yanal'ın en büyük kozları Kruse ve Muriç olacak. Kanarya, Süper Lig'de bu sezon rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan isimler olan Muriç ve Kruse ile gol arayacak.
YANAL ÇALIŞIYOR!
Galatasaray savunmasında görev yapan 4 ismin zaaflarını kullanmayı hedefleyen F.Bahçe, kanatlardan da hücuma çıkacak. Yanal, özellikle Muriç'ten rakip savunmanın göbeğindeki Marcao ve Luyindama'nın arkasına kaçmasını isteyecek. Duran toplarda da rakibine üstünlük sağlamayı düşünen tecrübeli hoca, bu anlarda hücum boyunu uzatıp, hava toplarından gol için saldıracak. Bu arada Yanal, rakibin gol silahı Falcao'ya da özel önlem alacak. Kolombiyalı yıldız, 90 dakika boyunca markaj altında tutulacak.
MUTLULUK FENERBAHÇE'DE OLMAKTIR'
Teknik direktör Ersun Yanal'ın dün akşamki paylaşımı büyük beğeni aldı. Yanal; ekibi ve sportif direktör Comolli'nin yer aldığı fotoğrafa, "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır" yazdı.
- 25.9.2019
- Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz'un yeni işi şaşırttı
- Otoriteler gündemi değerlendirdi: Futbolda devrim şart
- Spor yazarları Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararını değerlendirdi!
- Real Madrid'te kötü gidişatın ardından flaş iddia! Fatih Terim...
- Derbide Aslan yepyeni! İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe 11'i
-
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti!
Toplam 1
Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
-
Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
Toplam 1
Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
-
"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
İşte Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın derbide güvendiği iki isim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.