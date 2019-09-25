Fenerbahçe'ye Samandıra’dan müjde var
Fenerbahçe'de dün iyi haberler vardı. Sakat Isla ve Hasan Ali ile Emre, dün takımla çalıştı. Moses ise kendisine verilen programı uyguladı. Hepsi de derbiye yetişebilecek.
Sakat Isla ve Hasan Ali, çalışmalara başladı. İki futbolcudan Isla ile belinde ağrıları olan Emre, idmanın tamamında yer aldı. Hasan, idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra özel programı uyguladı. Moses ise takımdan ayrı idman yaptı. Bu oyuncuların derbiye yetişebileceği de açıklandı.
HASAN ALI GAZA GELDİ!
Hasan Ali, gözünü pistelere dikti! F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi, kulübün milli atletlerinden Batuhan Buğra Eruygun'a twitter'tan meydan okudu! Hasan, "400 metrede yarışa var mısın?" diye sordu. Rekortmen atlet de, "Siz derbiyi kazandıktan sonra planyalım bunu" karşılığını verdi.
- 25.9.2019
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Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
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Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
Toplam 1
Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
Fenerbahçe'ye Samandıra’dan müjde var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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