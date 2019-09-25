Fenerbahçe'ye Samandıra’dan müjde var

Sakat Isla ve Hasan Ali, çalışmalara başladı. İki futbolcudan Isla ile belinde ağrıları olan Emre, idmanın tamamında yer aldı. Hasan, idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra özel programı uyguladı. Moses ise takımdan ayrı idman yaptı. Bu oyuncuların derbiye yetişebileceği de açıklandı.



HASAN ALI GAZA GELDİ!

Hasan Ali, gözünü pistelere dikti! F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi, kulübün milli atletlerinden Batuhan Buğra Eruygun'a twitter'tan meydan okudu! Hasan, "400 metrede yarışa var mısın?" diye sordu. Rekortmen atlet de, "Siz derbiyi kazandıktan sonra planyalım bunu" karşılığını verdi.

