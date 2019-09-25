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25 Eylül 2019, Çarşamba
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'ye Samandıra’dan müjde var

Fenerbahçe'ye Samandıra’dan müjde var

'de dün iyi haberler vardı. ve ile , dün takımla çalıştı. Moses ise kendisine verilen programı uyguladı. Hepsi de derbiye yetişebilecek.

ve , çalışmalara başladı. İki futbolcudan Isla ile belinde ağrıları olan , idmanın tamamında yer aldı. Hasan, idmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, daha sonra özel programı uyguladı. Moses ise takımdan ayrı idman yaptı. Bu oyuncuların derbiye yetişebileceği de açıklandı.

HASAN ALI GAZA GELDİ!
Hasan Ali, gözünü pistelere dikti! F.Bahçe'nin tecrübeli stoperi, kulübün milli atletlerinden Batuhan Buğra Eruygun'a twitter'tan meydan okudu! Hasan, "400 metrede yarışa var mısın?" diye sordu. Rekortmen atlet de, "Siz derbiyi kazandıktan sonra planyalım bunu" karşılığını verdi.

  1. 25.9.2019
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