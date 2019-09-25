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25 Eylül 2019, Çarşamba
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derbisine böyle motive oluyor

Fenerbahçe Galatasaray derbisine böyle motive oluyor

, hafta sonu oynanacak derbisi öncesi sosyal medya hesabı üzerinden, sarı-kırmızılı takımla daha önce oynadıkları karşılaşmalarda attıkları gollerden seçili bir video paylaştı.

Tüm futbolseverler hafta sonu ile arasında oynanacak derbi maçına kilitlendi. Bu kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşuımda bulundu.

Fenerbahçe Twitter hesabından, sarı-kırmızılı takımla daha önce yaptığı maçlarda attıkları gollerden seçili bir video paylaştı ve "Her zaman her yerde" yorumunu düştü.

Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı mücadele 28 Eylül Cumartesi günü Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi ise henüz açıklanmadı.

  1. 25.09.2019
  2. Güncelleme: 25.09.2019 15:53
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