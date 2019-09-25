Fenerbahçe Galatasaray derbisine böyle motive oluyor
Fenerbahçe, hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisi öncesi sosyal medya hesabı üzerinden, sarı-kırmızılı takımla daha önce oynadıkları karşılaşmalarda attıkları gollerden seçili bir video paylaştı.
Tüm futbolseverler hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçına kilitlendi. Bu kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşuımda bulundu.
Fenerbahçe Twitter hesabından, sarı-kırmızılı takımla daha önce yaptığı maçlarda attıkları gollerden seçili bir video paylaştı ve "Her zaman her yerde" yorumunu düştü.
Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacağı mücadele 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi ise henüz açıklanmadı.
????#HerZamanHerYerde pic.twitter.com/JebgGpm0vQ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 25, 2019
- 25.09.2019
- Güncelleme: 25.09.2019 15:53
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