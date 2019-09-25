Fenerbahçe'den derbiye prim! Kesenin ağzı açılıyor
Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de derbi zaferine galibiyet primi verilecek. Sarı-lacivertli yönetimin futbolcuları motive etmek amacıyla cuma günü derbi galibiyetinin primini açıklayacağı iddia edildi. Yönetimin kaptan Emre aracılığıyla prim miktarını takıma duyuracağı öğrenildi.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de derbi zaferine galibiyet primi verilecek. Sarı-lacivertli yönetimin futbolcuları motive etmek amacıyla cuma günü derbi galibiyetinin primini açıklayacağı iddia edildi. Yönetimin kaptan Emre aracılığıyla prim miktarını takıma duyuracağı öğrenildi.
- 25.9.2019
- Galatasaray'ın eski futbolcusu Kevin Grosskreutz'un yeni işi şaşırttı
- Otoriteler gündemi değerlendirdi: Futbolda devrim şart
- Spor yazarları Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifa kararını değerlendirdi!
- Real Madrid'te kötü gidişatın ardından flaş iddia! Fatih Terim...
- Derbide Aslan yepyeni! İşte Fatih Terim'in Fenerbahçe 11'i
-
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti!
Toplam 1
Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
-
Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
Toplam 1
Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
-
"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
Fenerbahçe'den derbiye prim! Kesenin ağzı açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.