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25 Eylül 2019, Çarşamba
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'den derbiye prim! Kesenin ağzı açılıyor

Fenerbahçe'den derbiye prim! Kesenin ağzı açılıyor

Sezona iyi bir başlangıç yapan 'de derbi zaferine galibiyet primi verilecek. Sarı-lacivertli yönetimin futbolcuları motive etmek amacıyla cuma günü derbi galibiyetinin primini açıklayacağı iddia edildi. Yönetimin kaptan aracılığıyla prim miktarını takıma duyuracağı öğrenildi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan 'de derbi zaferine galibiyet primi verilecek. Sarı-lacivertli yönetimin futbolcuları motive etmek amacıyla cuma günü derbi galibiyetinin primini açıklayacağı iddia edildi. Yönetimin kaptan aracılığıyla prim miktarını takıma duyuracağı öğrenildi.

  1. 25.9.2019
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