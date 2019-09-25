Fenerbahçe devlerle yarışıyor
Fenerbahçe, yalnızca Türkiye’de değil Avrupa’da da birçok istatistikte öne çıkıyor. Topa sahip olma, maç başına şut ve pas ortalamasında en iyiler arasında yer alıyor.
Süper Lig'de geride kalan 5 haftanın ardından birçok önemli istatistikte zirveye çıkan Fenerbahçe, Avrupa'da da en iyiler arasına girdi. Türkiye ile 5 büyük lig içinde topa sahip olma oranı yüzde 68 olan sarı-lacivertliler; bu alanda yüzde 70 ile ilk sırayı paylaşan Barcelona ve Leverkusen'i takip ediyor. Maç başına şutta Ajax, Atalanta ve Lazio'nun ardından Real Madrid ile 4. sırada yer alan Ersun Yanal'ın öğrencileri, başarılı pasta da Avrupa'nın en iyi 7 takımından biri oldu.
FENERBAHÇE'NİN SÜPER LİG İSTATİSTİKLERİ
En fazla şut çeken takım (95)
En fazla isabetli şut çeken takım (33)
En fazla kilit pas yapan takım (74)
Ceza sahasında en fazla topla buluşan takım (124)
En yüksek pas yüzdesine sahip takım (%88)
En çok topa sahip olan takım (%64)
En fazla İsabetli orta yapan takım (29)
- 25.9.2019
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Toplam 1
Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
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Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
Toplam 1
Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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