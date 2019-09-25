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25 Eylül 2019, Çarşamba
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devlerle yarışıyor

Fenerbahçe devlerle yarışıyor

, yalnızca ’de değil ’da da birçok istatistikte öne çıkıyor. Topa sahip olma, maç başına şut ve pas ortalamasında en iyiler arasında yer alıyor.

Süper Lig'de geride kalan 5 haftanın ardından birçok önemli istatistikte zirveye çıkan , 'da da en iyiler arasına girdi. ile 5 büyük lig içinde topa sahip olma oranı yüzde 68 olan sarı-lacivertliler; bu alanda yüzde 70 ile ilk sırayı paylaşan ve Leverkusen'i takip ediyor. Maç başına şutta Ajax, Atalanta ve Lazio'nun ardından ile 4. sırada yer alan 'ın öğrencileri, başarılı pasta da Avrupa'nın en iyi 7 takımından biri oldu.

FENERBAHÇE'NİN SÜPER LİG İSTATİSTİKLERİ

En fazla şut çeken takım (95)
En fazla isabetli şut çeken takım (33)
En fazla kilit pas yapan takım (74)
Ceza sahasında en fazla topla buluşan takım (124)
En yüksek pas yüzdesine sahip takım (%88)
En çok topa sahip olan takım (%64)
En fazla İsabetli orta yapan takım (29)

  1. 25.9.2019
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