Fenerbahçe devlerle yarışıyor

Süper Lig'de geride kalan 5 haftanın ardından birçok önemli istatistikte zirveye çıkan Fenerbahçe, Avrupa'da da en iyiler arasına girdi. Türkiye ile 5 büyük lig içinde topa sahip olma oranı yüzde 68 olan sarı-lacivertliler; bu alanda yüzde 70 ile ilk sırayı paylaşan Barcelona ve Leverkusen'i takip ediyor. Maç başına şutta Ajax, Atalanta ve Lazio'nun ardından Real Madrid ile 4. sırada yer alan Ersun Yanal'ın öğrencileri, başarılı pasta da Avrupa'nın en iyi 7 takımından biri oldu.



FENERBAHÇE'NİN SÜPER LİG İSTATİSTİKLERİ



En fazla şut çeken takım (95)

En fazla isabetli şut çeken takım (33)

En fazla kilit pas yapan takım (74)

Ceza sahasında en fazla topla buluşan takım (124)

En yüksek pas yüzdesine sahip takım (%88)

En çok topa sahip olan takım (%64)

En fazla İsabetli orta yapan takım (29)