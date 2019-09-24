Kolarov şov!
Transfer döneminde uzun süre F.Bahçe'nin gündeminde kalan Kolarov, frikik golleriyle Roma'da şov yapıyor. İtalya'da iki sezonda 6 kez frikikten ağları havalandıran Sırp oyuncu, bu alanda zirveye çıktı. Kolarov'u frikikten atılan gol sayısında Avrupa'da geçen tek isim ise Messi.
Transfer döneminde uzun süre F.Bahçe'nin gündeminde kalan Kolarov, frikik golleriyle Roma'da şov yapıyor. İtalya'da iki sezonda 6 kez frikikten ağları havalandıran Sırp oyuncu, bu alanda zirveye çıktı. Kolarov'u frikikten atılan gol sayısında Avrupa'da geçen tek isim ise Messi.
- 24.9.2019
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Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
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