Kolarov şov!

Transfer döneminde uzun süre F.Bahçe'nin gündeminde kalan Kolarov, frikik golleriyle Roma'da şov yapıyor. İtalya'da iki sezonda 6 kez frikikten ağları havalandıran Sırp oyuncu, bu alanda zirveye çıktı. Kolarov'u frikikten atılan gol sayısında Avrupa'da geçen tek isim ise Messi.