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24 Eylül 2019, Salı
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- derbisi için kararı!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için Cüneyt Çakır kararı!

, cumartesi günkü kritik - derbisi için tecrübeli hakemi düşünürken, 'ın alternatifleri ise ile ...

'de gözler cumartesi akşamı oynanacak - derbisine çevrilirken, karşılaşmada hangi hakemin görev alacağı da merakla bekleniyor.

Ligin 3. haftasında 'in 2-1 kazandığı maçındaki kararları ile Başkent ekibinin tepkisini çeken , 2 haftadır dinlendirilirken, MHK'nin derbide tecrübeli isme görev vermeyi planladığı öğrenildi.

Sezonun ilk derbisinde uluslararası alanda da en tecrübeli hakemimiz olan Çakır'ın görevlendirerek, tepkiler en aza indirilmeye çalışılacağı belirtildi.

Ancak, Çakır'a alternatif olarak iki ismin daha yedekte tutulduğu da vurgulandı. Çakır görev almazsa; en güçlü adaylar ile olacak.

  1. 24.09.2019
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