Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için Cüneyt Çakır kararı!
Merkez Hakem Kurulu, cumartesi günkü kritik Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için tecrübeli hakemi düşünürken, Cüneyt Çakır'ın alternatifleri ise Halil Umut Meler ile Fırat Aydınus...
Süper Lig'de gözler cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrilirken, karşılaşmada hangi hakemin görev alacağı da merakla bekleniyor.
Ligin 3. haftasında Başakşehir'in 2-1 kazandığı Gençlerbirliği maçındaki kararları ile Başkent ekibinin tepkisini çeken Cüneyt Çakır, 2 haftadır dinlendirilirken, MHK'nin derbide tecrübeli isme görev vermeyi planladığı öğrenildi.
Sezonun ilk derbisinde uluslararası alanda da en tecrübeli hakemimiz olan Çakır'ın görevlendirerek, tepkiler en aza indirilmeye çalışılacağı belirtildi.
Ancak, Çakır'a alternatif olarak iki ismin daha yedekte tutulduğu da vurgulandı. Çakır görev almazsa; en güçlü adaylar Halil Umut Meler ile Fırat Aydınus olacak.
- 24.09.2019
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
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Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
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Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için Cüneyt Çakır kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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