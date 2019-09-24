Fenerbahçe'de Ersun Yanal Galatasaray stratejisini belirledi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide Galatasaray karşısına çıkacak. Teknik heyetin en önemli çekincesi Telekom Stadı’ndaki taraftar baskısı. Sakin ve akıllı oynamaları halinde istenen sonucun alınacağı belirtiliyor. Teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray derbisi stratejisini belirledi.
Kanarya bir günlük iznin ardından Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda tedavisi süren Garry Rodrigues haricinde tüm oyuncular yer aldı. Sarı-lacivertlilerin, top kapma, pas ve taktik çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.
Galatasaray derbisine odaklanan Fenerbahçe'de teknik heyet "stres kontrolü" ile ilgili çalışmalar yapıyor. İki takım arasında belirgin bir güç farkı olmadığını düşünen sarı-lacivertli kurmaylar, skoru psikolojik faktörlerin belirleyeceğini düşünüyor. Hafta boyu öğrencilerine de bunu anlatacak olan Ersun Yanal'ın, "Rakibimiz taraftar avantajını bir baskı olarak kullanmak isteyecek. Buna hazırlıklı olun. Tribünlere kulaklarınızı tıkayıp, sadece işinize odaklanın. Sakin kalır ve akıllı oynarsak istediğimizi alırız" diyeceği belirlendi.
ARALARINA TOP ATIN
Öte yandan taktiksel analizler devam ediyor. Galatasaray'ın zayıf yanlarını belirlemeye çalışan teknik heyet, oyun planını buna göre şekillendirecek. Luyindama'nın pres yediğinde hata yapması, Marcao'nun da sık sık arkasına adam kaçırması avantaja çevrilmeye çalışılacak. Bu ikilinin arasına atılacak toplarla Muriç ve Kruse pozisyon arayacak. Rakibin duran toplardaki zaafı da kullanılacak. Takımın sahadaki lideri ise Emre Belözoğlu olacak. Kaptan atakları yönlendirecek, oyunu hızlandırıp, gerektiğinde yavaşlatacak.
İLK GOL ÇOK ÖNEMLİ
Sarı-lacivertlilerin önem verdiği bir diğer husus maçta geriye düşmemek... Derbilerde ilk golü atan takım genelde kazanıyor; en kötü yenilmiyor. Bu nedenle savunma sağlam tutulup, G.Saray'a öne geçme fırsatı verilmeyecek. Teknik heyet, ilk golü kendilerinin atması halinde ise rakibin risk alacağını, bunun da işlerini kolaylaştıracağını ifade etti.
- 24.9.2019
- FIFA ödül töreninde Şenol Güneş ve Emre Belözoğlu'nun kullandığı oylar belli oldu!
- Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray'dan Fatih Terim formülü!
- FIFA'da yılın 11'i ve en iyi futbolcusu belli oldu!
- Sivasspor - Trabzonspor maçından kareler...
- Süper Lig'de hakemler hangi takımı tutuyor? Suat Arslanboğa...
-
"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
-
Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
-
Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
Fenerbahçe'de Ersun Yanal Galatasaray stratejisini belirledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.