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24 Eylül 2019, Salı
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'de stratejisini belirledi

Fenerbahçe'de Ersun Yanal Galatasaray stratejisini belirledi

, Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide karşısına çıkacak. Teknik heyetin en önemli çekincesi Telekom Stadı’ndaki taraftar baskısı. Sakin ve akıllı oynamaları halinde istenen sonucun alınacağı belirtiliyor. Teknik direktör , Galatasaray derbisi stratejisini belirledi.

Kanarya bir günlük iznin ardından derbisinin hazırlıklarına başladı. Teknik direktör yönetimindeki idmanda tedavisi süren Garry Rodrigues haricinde tüm oyuncular yer aldı. Sarı-lacivertlilerin, top kapma, pas ve taktik çalışmalar gerçekleştirdiği bildirildi.

Galatasaray derbisine odaklanan 'de teknik heyet "stres kontrolü" ile ilgili çalışmalar yapıyor. İki takım arasında belirgin bir güç farkı olmadığını düşünen sarı-lacivertli kurmaylar, skoru psikolojik faktörlerin belirleyeceğini düşünüyor. Hafta boyu öğrencilerine de bunu anlatacak olan Ersun Yanal'ın, "Rakibimiz taraftar avantajını bir baskı olarak kullanmak isteyecek. Buna hazırlıklı olun. Tribünlere kulaklarınızı tıkayıp, sadece işinize odaklanın. Sakin kalır ve akıllı oynarsak istediğimizi alırız" diyeceği belirlendi.

ARALARINA TOP ATIN
Öte yandan taktiksel analizler devam ediyor. Galatasaray'ın zayıf yanlarını belirlemeye çalışan teknik heyet, oyun planını buna göre şekillendirecek. Luyindama'nın pres yediğinde hata yapması, Marcao'nun da sık sık arkasına adam kaçırması avantaja çevrilmeye çalışılacak. Bu ikilinin arasına atılacak toplarla Muriç ve Kruse pozisyon arayacak. Rakibin duran toplardaki zaafı da kullanılacak. Takımın sahadaki lideri ise Emre Belözoğlu olacak. Kaptan atakları yönlendirecek, oyunu hızlandırıp, gerektiğinde yavaşlatacak.

İLK GOL ÇOK ÖNEMLİ
Sarı-lacivertlilerin önem verdiği bir diğer husus maçta geriye düşmemek... Derbilerde ilk golü atan takım genelde kazanıyor; en kötü yenilmiyor. Bu nedenle savunma sağlam tutulup, G.Saray'a öne geçme fırsatı verilmeyecek. Teknik heyet, ilk golü kendilerinin atması halinde ise rakibin risk alacağını, bunun da işlerini kolaylaştıracağını ifade etti.

  1. 24.9.2019
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