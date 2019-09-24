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24 Eylül 2019, Salı
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Fenerbahçe açıkladı! Emre, Isla ve Hasan Ali... Son dakika haberleri

Derbi hazırlıklarını sürdüren 'de yapılan idmanda Isla ve antrenmanın tamamında yer aldı. Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden duyurduğu idman bilgisinde, Moses'ın da özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi. ise antrenmanın ilk bölümüne katıldı.

, 'in 6'ncı haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yapılan idmanda Isla ve antrenmanın tamamında yer aldı. Moses özel program dahilinde çalıştı. ise antrenmanın ilk bölümüne katıldı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 10.30'da salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçlarla devam eden antrenman bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yapılacak sonraki antrenmanlarla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray'ın aklı derbide
Fenerbahçe derbiye moralli gidiyor

  1. 24.09.2019
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