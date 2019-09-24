Fenerbahçe açıkladı! Emre, Isla ve Hasan Ali... Son dakika haberleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yapılan idmanda Isla ve Emre antrenmanın tamamında yer aldı. Moses özel program dahilinde çalıştı. Hasan Ali ise antrenmanın ilk bölümüne katıldı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 10.30'da salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçlarla devam eden antrenman bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, yapılacak sonraki antrenmanlarla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.