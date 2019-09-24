Fenerbahçe açıkladı! Emre, Isla ve Hasan Ali... Son dakika haberleri
Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yapılan idmanda Isla ve Emre antrenmanın tamamında yer aldı. Sarı lacivertlilerin resmi internet sitesinden duyurduğu idman bilgisinde, Moses'ın da özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi. Hasan Ali ise antrenmanın ilk bölümüne katıldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 6'ncı haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yapılan idmanda Isla ve Emre antrenmanın tamamında yer aldı. Moses özel program dahilinde çalıştı. Hasan Ali ise antrenmanın ilk bölümüne katıldı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 10.30'da salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçlarla devam eden antrenman bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, yapılacak sonraki antrenmanlarla Galatasaray maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 24.09.2019
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Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
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Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
Fenerbahçe açıkladı! Emre, Isla ve Hasan Ali... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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