Fenerbahçe 9 maçtır Galatasaray'a yenilmiyor

Dev maç öncesi istatistikler 'Fenerbahçe' diyor. Derbilere her zaman farklı motive olan sarı-lacivertliler, ezeli rakibiyle Süper Lig'de oynadığı son 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Kanarya bu maçların 3'ünü kazanırken, 6 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe rakibi karşısında ligde son yenilgisini 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı. İki takımın son iki sezondaki 4 karşılaşması ise berabere bitti. Sarı-lacivertli ekipte hedef, üstünlüğünü cumartesi günü de devam ettirmek.