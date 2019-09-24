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24 Eylül 2019, Salı
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9 maçtır 'a yenilmiyor

Fenerbahçe 9 maçtır Galatasaray'a yenilmiyor

Dev maç öncesi istatistikler '' diyor. Derbilere her zaman farklı motive olan sarı-lacivertliler, 'de oynadığı son 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Kanarya bu maçların 3'ünü kazanırken, 6 mücadele berabere sonuçlandı.

Dev maç öncesi istatistikler '' diyor. Derbilere her zaman farklı motive olan sarı-lacivertliler, 'de oynadığı son 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Kanarya bu maçların 3'ünü kazanırken, 6 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe rakibi karşısında ligde son yenilgisini 18 Ekim 2014'te Stadı'nda 2-1'lik skorla aldı. İki takımın son iki sezondaki 4 karşılaşması ise berabere bitti. Sarı-lacivertli ekipte hedef, üstünlüğünü cumartesi günü de devam ettirmek.

  1. 24.9.2019
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