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23 Eylül 2019, Pazartesi
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Süpürücü Gustavo!

Süpürücü Gustavo!

maçının ardından Ankaragücü karşısında da etkiliydi. Yüzde 96,9'luk pas isabet oranıyla yine şov yapan sambacı, 2 kritik top çaldı. Ayrıca 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanarak geride 'süpürücülük' görevi gördü.

Luiz Gustavo Alanyaspor maçının ardından Ankaragücü karşısında da etkiliydi. Yüzde 96,9'luk pas isabet oranıyla yine şov yapan sambacı, 2 kritik top çaldı. Ayrıca 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanarak geride 'süpürücülük' görevi gördü. 32 yaşındaki orta saha maç boyunca 2 kez de rakip kaleyi yokladı ancak çerçeveyi bulamadı.

  1. 23.9.2019
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