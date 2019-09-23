Süpürücü Gustavo!

Luiz Gustavo Alanyaspor maçının ardından Ankaragücü karşısında da etkiliydi. Yüzde 96,9'luk pas isabet oranıyla yine şov yapan sambacı, 2 kritik top çaldı. Ayrıca 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanarak geride 'süpürücülük' görevi gördü. 32 yaşındaki orta saha maç boyunca 2 kez de rakip kaleyi yokladı ancak çerçeveyi bulamadı.