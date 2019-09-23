Fenerbahçe'de Vedat Muriç: Kazanalım yeter - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de Vedat Muriç: Kazanalım yeter

'de : Kazanalım yeter

Fenerbahçe'de Vedat Muriç: Kazanalım yeter

Kanarya'da forvet sıkıntısını bitiren , Cimbom'a da mesaj yolladı... 5 maçta 3 gol atarak şimdiden kendisini kanıtlayan Kosovalı forvet, cumartesi günü karşısında da fileleri havalandırmaya çalışacağını kaydederek, "Gol atmayı tabii ki isterim. Ama ben takımıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu olurum. Bu yüzden gol hedefi koymadım. Kazanalım benim için yeterli" diye konuştu. Muriç, Falcao'nun dünya çapında bir oyuncu olduğunu, takım için çalıştıklarını vurguladı.

Kanarya'da forvet sıkıntısını bitiren , Cimbom'a da mesaj yolladı... 5 maçta 3 gol atarak şimdiden kendisini kanıtlayan Kosovalı forvet, cumartesi günü karşısında da fileleri havalandırmaya çalışacağını kaydederek, "Gol atmayı tabii ki isterim. Ama ben takımıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu olurum. Bu yüzden gol hedefi koymadım. Kazanalım benim için yeterli" diye konuştu. Muriç, Falcao'nun dünya çapında bir oyuncu olduğunu, takım için çalıştıklarını vurguladı.

  1. 23.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Vedat Muriç: Kazanalım yeter haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN