Fenerbahçe'de Vedat Muriç: Kazanalım yeter
Kanarya'da forvet sıkıntısını bitiren Vedat Muriç, Cimbom'a da mesaj yolladı... 5 maçta 3 gol atarak şimdiden kendisini kanıtlayan Kosovalı forvet, cumartesi günü Galatasaray karşısında da fileleri havalandırmaya çalışacağını kaydederek, "Gol atmayı tabii ki isterim. Ama ben takımıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu olurum. Bu yüzden gol hedefi koymadım. Kazanalım benim için yeterli" diye konuştu. Muriç, Falcao'nun dünya çapında bir oyuncu olduğunu, takım için çalıştıklarını vurguladı.
Kanarya'da forvet sıkıntısını bitiren Vedat Muriç, Cimbom'a da mesaj yolladı... 5 maçta 3 gol atarak şimdiden kendisini kanıtlayan Kosovalı forvet, cumartesi günü Galatasaray karşısında da fileleri havalandırmaya çalışacağını kaydederek, "Gol atmayı tabii ki isterim. Ama ben takımıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu olurum. Bu yüzden gol hedefi koymadım. Kazanalım benim için yeterli" diye konuştu. Muriç, Falcao'nun dünya çapında bir oyuncu olduğunu, takım için çalıştıklarını vurguladı.
- 23.9.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
Toplam 1
Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
Toplam 1
Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
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