Fenerbahçe'de Vedat Muriç: Kazanalım yeter

Kanarya'da forvet sıkıntısını bitiren Vedat Muriç, Cimbom'a da mesaj yolladı... 5 maçta 3 gol atarak şimdiden kendisini kanıtlayan Kosovalı forvet, cumartesi günü Galatasaray karşısında da fileleri havalandırmaya çalışacağını kaydederek, "Gol atmayı tabii ki isterim. Ama ben takımıma ne kadar katkı sağlarsam o kadar mutlu olurum. Bu yüzden gol hedefi koymadım. Kazanalım benim için yeterli" diye konuştu. Muriç, Falcao'nun dünya çapında bir oyuncu olduğunu, takım için çalıştıklarını vurguladı.