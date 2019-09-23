Fenerbahçe'de Ozan Tufan: En iyisini yapacağız
Ankaragücü maçının yıldızı Ozan Tufan, bu sınavın geride kaldığını ve artık Galatasaray derbisine odaklanacaklarını söyledi. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan başarılı oyuncu, "Bu hafta önemli olan kazanmaktı. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ederim. Şimdi hep beraber derbiye odaklanma zamanı. En iyimizi sahaya koymak için hazır olacağız" ifadelerini kullandı.
Ankaragücü maçının yıldızı Ozan Tufan, bu sınavın geride kaldığını ve artık Galatasaray derbisine odaklanacaklarını söyledi. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan başarılı oyuncu, "Bu hafta önemli olan kazanmaktı. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ederim. Şimdi hep beraber derbiye odaklanma zamanı. En iyimizi sahaya koymak için hazır olacağız" ifadelerini kullandı. Bu arada Isla'nın sahalara dönmesi halinde Yanal'ın Ozan için nasıl bir formül bulacağı merak konusu. Orta sahada Emre ile Gustavo ikilisi yer alırsa Ozan'a kulübe görünebilir...
- 23.9.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
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Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
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