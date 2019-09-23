Fenerbahçe'de Ozan Tufan: En iyisini yapacağız

Ankaragücü maçının yıldızı Ozan Tufan, bu sınavın geride kaldığını ve artık Galatasaray derbisine odaklanacaklarını söyledi. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan başarılı oyuncu, "Bu hafta önemli olan kazanmaktı. Taraftarımıza destekleri için teşekkür ederim. Şimdi hep beraber derbiye odaklanma zamanı. En iyimizi sahaya koymak için hazır olacağız" ifadelerini kullandı. Bu arada Isla'nın sahalara dönmesi halinde Yanal'ın Ozan için nasıl bir formül bulacağı merak konusu. Orta sahada Emre ile Gustavo ikilisi yer alırsa Ozan'a kulübe görünebilir...