Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!

Ankaragücü maçında siftah yapan Adil Rami'nin kötü performansı Fransa'da da gündem oldu. Football.fr sitesi, tecrübeli stoperin ilk golden önceki hatasını, "Rami'nin Fenerbahçe'deki felaket pası" başlığı ile duyururken, L'Equipe, "Fenerbahçe yine gülümsüyor ancak Adil Rami değil", Onze Mondial, "Rami'nin ilk maçtaki aptallığı" dedi. RMC Sport ise oyuncunun ikinci yarıda kenara alındığına dikkat çekerek, "Rami Fenerbahçe ile ilk maçında konu dışı" yorumunu yaptı.