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23 Eylül 2019, Pazartesi
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'de 'den felaket pas!

Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!

Ankaragücü maçında siftah yapan 'nin kötü performansı 'da da gündem oldu. Football.fr sitesi, tecrübeli stoperin ilk golden önceki hatasını, "Rami'nin 'deki felaket pası" başlığı ile duyururken, L'Equipe, "Fenerbahçe yine gülümsüyor ancak Adil Rami değil", , "Rami'nin ilk maçtaki aptallığı" dedi. Sport ise oyuncunun kenara alındığına dikkat çekerek, "Rami Fenerbahçe ile ilk maçında konu dışı" yorumunu yaptı.

Ankaragücü maçında siftah yapan 'nin kötü performansı 'da da gündem oldu. Football.fr sitesi, tecrübeli stoperin ilk golden önceki hatasını, "Rami'nin 'deki felaket pası" başlığı ile duyururken, L'Equipe, "Fenerbahçe yine gülümsüyor ancak Adil Rami değil", , "Rami'nin ilk maçtaki aptallığı" dedi. Sport ise oyuncunun kenara alındığına dikkat çekerek, "Rami Fenerbahçe ile ilk maçında konu dışı" yorumunu yaptı.

  1. 23.9.2019
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