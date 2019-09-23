Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Ankaragücü maçında siftah yapan Adil Rami'nin kötü performansı Fransa'da da gündem oldu. Football.fr sitesi, tecrübeli stoperin ilk golden önceki hatasını, "Rami'nin Fenerbahçe'deki felaket pası" başlığı ile duyururken, L'Equipe, "Fenerbahçe yine gülümsüyor ancak Adil Rami değil", Onze Mondial, "Rami'nin ilk maçtaki aptallığı" dedi. RMC Sport ise oyuncunun ikinci yarıda kenara alındığına dikkat çekerek, "Rami Fenerbahçe ile ilk maçında konu dışı" yorumunu yaptı.
Ankaragücü maçında siftah yapan Adil Rami'nin kötü performansı Fransa'da da gündem oldu. Football.fr sitesi, tecrübeli stoperin ilk golden önceki hatasını, "Rami'nin Fenerbahçe'deki felaket pası" başlığı ile duyururken, L'Equipe, "Fenerbahçe yine gülümsüyor ancak Adil Rami değil", Onze Mondial, "Rami'nin ilk maçtaki aptallığı" dedi. RMC Sport ise oyuncunun ikinci yarıda kenara alındığına dikkat çekerek, "Rami Fenerbahçe ile ilk maçında konu dışı" yorumunu yaptı.
- 23.9.2019
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
Toplam 1
Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
Toplam 1
Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
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