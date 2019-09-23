Dev maçta tribünde Aziz Yıldırım sürprizi!
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün başkanlığından ayrıldıktan sonra ilk kez bir futbol karşılaşmasını tribünden takip etti.
Aziz Yıldırım, İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Liverpool arasından oynanan karşılaşmayı Stamford Bridge'de izledi. Ailesi ve dostlarıyla karşılaşmayı takip eden Yıldırım'ın bu fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede çok konuşulan konulardan biri oldu.
Dev maçta Liverpool, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.
- 23.09.2019
- Güncelleme: 23.09.2019 09:42
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
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Yeni stoperler: Necip-Atiba
Toplam 1
Yorum
savaş Necipten bir şey olmaz.Atiba daha iyi.Hem sonra yenilere şans verilmeye devam edilirse BJK iyi bir takım olacaktır.Biraz sabır.
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