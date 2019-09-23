Dev maçta tribünde Aziz Yıldırım sürprizi!

Aziz Yıldırım, İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Liverpool arasından oynanan karşılaşmayı Stamford Bridge'de izledi. Ailesi ve dostlarıyla karşılaşmayı takip eden Yıldırım'ın bu fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede çok konuşulan konulardan biri oldu.

Dev maçta Liverpool, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.