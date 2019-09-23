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23 Eylül 2019, Pazartesi
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Dev maçta tribünde sürprizi!

Dev maçta tribünde Aziz Yıldırım sürprizi!

eski başkanı , sarı-lacivertli kulübün başkanlığından ayrıldıktan sonra ilk kez bir futbol karşılaşmasını tribünden takip etti.

, 'de ile arasından oynanan karşılaşmayı Stamford Bridge'de izledi. Ailesi ve dostlarıyla karşılaşmayı takip eden Yıldırım'ın bu fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede çok konuşulan konulardan biri oldu.

Dev maçta Liverpool, Chelsea'yi 2-1 mağlup etti.

  1. 23.09.2019
  2. Güncelleme: 23.09.2019 09:42
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