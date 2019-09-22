Vedat Muriç'ten Fenerbahçe taraftarına mesaj: Omuz omuza şampiyonluğa - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Eylül 2019, Pazar
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'ten taraftarına mesaj: Omuz omuza şampiyonluğa

Vedat Muriç'ten Fenerbahçe taraftarına mesaj: Omuz omuza şampiyonluğa

'de 'nin sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçta takımının galibiyet golünü atan , sosyal medya hesabından maç içinde çekilen iki fotoğraf paylaşarak "Omuz omuza şampiyonluğa" yazdı.

'nin 'in 5. haftasında evinde Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren isim 73'te attığı golle Kosovalı forvet olmuştu.

Yıldız futbolcu maçtan bir gün sonra sosyal medya hesabı üzerinden, karşılaşma esnasında çekilmiş iki fotoğraf paylaşarak üzerine "Omuz omuza şampiyonluğa" mesajını paylaştı. Muriç'in bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük etkileşim aldı.

25 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 5 maçta 3 gol kaydetti.

  1. 22.09.2019
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