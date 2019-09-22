Vedat Muriç'ten Fenerbahçe taraftarına mesaj: Omuz omuza şampiyonluğa

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 5. haftasında evinde Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren isim 73'te attığı golle Kosovalı forvet Vedat Muriç olmuştu.

Yıldız futbolcu maçtan bir gün sonra sosyal medya hesabı üzerinden, karşılaşma esnasında çekilmiş iki fotoğraf paylaşarak üzerine "Omuz omuza şampiyonluğa" mesajını paylaştı. Muriç'in bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük etkileşim aldı.

25 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 5 maçta 3 gol kaydetti.