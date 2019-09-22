Vedat Muriç'ten Fenerbahçe taraftarına mesaj: Omuz omuza şampiyonluğa
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçta takımının galibiyet golünü atan Vedat Muriç, sosyal medya hesabından maç içinde çekilen iki fotoğraf paylaşarak "Omuz omuza şampiyonluğa" yazdı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 5. haftasında evinde Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren isim 73'te attığı golle Kosovalı forvet Vedat Muriç olmuştu.
Yıldız futbolcu maçtan bir gün sonra sosyal medya hesabı üzerinden, karşılaşma esnasında çekilmiş iki fotoğraf paylaşarak üzerine "Omuz omuza şampiyonluğa" mesajını paylaştı. Muriç'in bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük etkileşim aldı.
25 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 5 maçta 3 gol kaydetti.
- 22.09.2019
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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