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22 Eylül 2019, Pazar
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' gibi bir futbolcu bulamazsınız'

'Vedat Muriç gibi bir futbolcu bulamazsınız'

, taraftarların 'e gösterdiği tepkiyle ilgili olarak, "İstediğimiz oyuncular vardı, olmadı, getiremedik. Elimizdeki oyunculara herkesin destek olması lazım. İkinci bir yok elimde" dedi.

'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan , evlerinde beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını dile getirdi.

Tüm istatistik verilerinde takımının üstün olmasına rağmen galip gelemediklerini belirten Kartal "Hızlı hücumlar yaparak gol attığını biliyorduk, bunun için de hafta içi iyi çalışmıştık. Sonuçta maça da bunu bilerek biraz dengeli başladık.
Art arda yediğimiz 2 golden sonra 2. yarıya hamle yaparak başladık. Yaptığımız hamlelerle rakibe daha fazla baskı kurduk. Daha mücadeleci, en azından gol atıp maçı çevirmek istedik. Oyun ve mücadele anlamında bunu başardık. Baştan sona kadar oyunun istatistiklerine baktım. Oyunun kontrolü tamamen bizde ama sonuçta futbol böyle bir şey. Rakip de 2. golü attıktan sonra daha çok kapandı. Olmadı, evimizde kaybettik, beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Onun için üzgünüz" şeklinde konuştu.

Rizespor taraftarının Scepovic'e tepki göstermesini doğru bulmadığını dile getiren başarılı çalıştırıcı, " gibi bir futbolcu bulamazsınız. Muriç'i almaya kalktığınız zaman bunun şartlarını, maliyetlerini insanların iyi bilmesi lazım. Kulübümüzün tamamen bütçesini, ekonomisini düşünerek böyle bir oyuncu alabildik. İstediğimiz oyuncular vardı, olmadı, getiremedik. Elimizdeki oyunculara herkesin destek olması lazım. İkinci bir Vedat Muriç yok elimde" ifadelerini kullandı.

  1. 22.09.2019
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