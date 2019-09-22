Tolgay siftah yaptı

Sezon öncesi Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Tolgay Arslan, dün siftah yaptı. Yıldız futbolcu, Ankaragücü karşısında 86. dakikada Deniz Türüç'ün yerine oyuna girdi. Bu sezon ilk kez resmi karşılaşmada oynayan Tolgay Arslan'a sahada kaldığı süre içinde fazla iş düşmedi.