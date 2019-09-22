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22 Eylül 2019, Pazar
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Tolgay siftah yaptı

Tolgay siftah yaptı

Sezon öncesi ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan , dün siftah yaptı. Yıldız futbolcu, Ankaragücü karşısında 86. dakikada 'ün yerine oyuna girdi.

Sezon öncesi ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan , dün siftah yaptı. Yıldız futbolcu, Ankaragücü karşısında 86. dakikada 'ün yerine oyuna girdi. Bu sezon ilk kez resmi karşılaşmada oynayan Tolgay Arslan'a sahada kaldığı süre içinde fazla iş düşmedi.

  1. 22.9.2019
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