Tolgay siftah yaptı
Sezon öncesi Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Tolgay Arslan, dün siftah yaptı. Yıldız futbolcu, Ankaragücü karşısında 86. dakikada Deniz Türüç'ün yerine oyuna girdi.
Sezon öncesi Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Tolgay Arslan, dün siftah yaptı. Yıldız futbolcu, Ankaragücü karşısında 86. dakikada Deniz Türüç'ün yerine oyuna girdi. Bu sezon ilk kez resmi karşılaşmada oynayan Tolgay Arslan'a sahada kaldığı süre içinde fazla iş düşmedi.
- 22.9.2019
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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