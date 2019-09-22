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22 Eylül 2019, Pazar
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böyle maçlarla kazanılır’

‘Şampiyonluk böyle maçlarla kazanılır’

Sarı-lacivertlilerin ?39'luk yıldızı , maçtan sonra net ifadeler kullandı. Sözlerine hayatını kaybeden ile başlayan kaptan, " etmenin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. cennet olsun" dedi.

Sarı-lacivertlilerin 39'luk yıldızı , maçtan sonra net ifadeler kullandı. Sözlerine hayatını kaybeden ile başlayan kaptan, " etmenin ne kadar değerli olduğunu gösterdi. cennet olsun" dedi. Emre, sözlerine şöyle devam etti: "İki haftadır ağrılarım var ve iki saat idman yapabildim. maçları bunlar. Şampiyonluk böyle maçlarla kazanılıyor. Takımın bir parçasıyım. Saha içinde arkadaşlarımı oyuna motive etmeye çalışıyorum. Şampiyonlukla veda etmek istiyorum. Bunun için çalışıyorum."
  1. 22.9.2019
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