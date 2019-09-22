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22 Eylül 2019, Pazar
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Neslican unutulmadı

Neslican unutulmadı

Fenerbahçeli futbolcular sahaya pankartıyla çıktı.

taraftarı, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 'ı unutmadı. Sarı-lacivertliler, "Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin... Mekanın cennet olsun Neslican" yazılı pankart astı. F.Bahçeli futbolcular da sahaya "Mücadelen çok güzeldi Neslican" pankartı ile çıktılar.
  1. 22.9.2019
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