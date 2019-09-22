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22 Eylül 2019, Pazar
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Ne yaptın Deniz!

Ne yaptın Deniz!

'in 5. haftasında , evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk iki dakikada üst üste iki net gol pozisyonu buldu.

Maça hızlı başlayan , ilk iki dakikada üst üste iki net gol pozisyonu buldu. 1. dakikada 'ın ortasına kale önünde dokunamayan Deniz Türüç, bir dakika sonra yine uygun durumda kötü bir vuruş yaptı ve Fenerbahçe'yi mutlak golden etti.
  1. 22.9.2019
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