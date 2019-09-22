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22 Eylül 2019, Pazar
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hayran bıraktı

Luiz Gustavo hayran bıraktı

'de dün akşam ilk maçına çıkan , tam puan aldı. Oyunun iki yönünü de kullanan Brezilyalı futbolcu, özellikle savunmada sıfır hatayla oynadı.

'de dün akşam ilk maçına çıkan , tam puan aldı. Oyunun iki yönünü de kullanan Brezilyalı futbolcu, özellikle savunmada sıfır hatayla oynadı. Uzun paslarla takımı hücuma da çıkaran Sambacı, yüzde 97 pas isabetiyle oynadı. 'de bu sezon en yüksek pas ortalamasıyla oynayan 32 yaşındaki futbolcu, rakipleriyle girdiği 7 ikili mücadeleden de zaferle ayrıldı.
  1. 22.9.2019
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