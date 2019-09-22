Kruse&Muriç A.Ş.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla en çok asist yapan Max Kruse ile en çok gol atan Vedat Muriç, dün akşamı da boş geçmedi. Sarı-lacivertliler, yenik duruma düştüğü karşılaşmadan 3 puanla ayrılırken, bu iki isim galibiyette büyük rol oynadı. Zanka'nın beraberliği getiren golünde asisti yapan Vedat Muriç, 73. dakikada da Fenerbahçe'yi öne geçiren golün sahibiydi. Sarı-lacivertli formayla 5. Süper Lig maçında 3. golünü atan Kosovalı yıldız, takımının en skorer ismi olmayı başardı.



MAÇA DAMGA VURDULAR

Vedat Muriç'in galibiyeti getiren golünde asisti yapan Max Kruse ise bu alanda Fenerbahçe'nin en iyisi oldu. 5. lig maçında 4. asistini yapan Alman futbolcu, dün öne çıkan isimlerin başında geldi. Yüzde 90.7 pas isabetiyle oynayan Kruse, 2 ikili mücadele kazanırken, 1'i isabetli 6 şut çekti. Tecrübeli futbolcu, hücuma katkısının yanı sıra dün akşam Ankaragücü karşısında savunmaya da destek verdi. Alman yıldız, rakibin iki şut denemesinde araya girerek, mutlak bir tehlikeyi önledi.



