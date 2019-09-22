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22 Eylül 2019, Pazar
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Kruse&Muriç A.Ş.

Kruse&Muriç A.Ş.

Bu sezon formasıyla en çok ile en çok gol atan , dün akşamı da boş geçmedi. yaptığı asistle; Vedat Muriç de 3 puanı getiren golüyle G.Saray derbisi öncesi moral verdi.

Bu sezon formasıyla en çok ile en çok gol atan , dün akşamı da boş geçmedi. Sarı-lacivertliler, yenik duruma düştüğü karşılaşmadan 3 puanla ayrılırken, bu iki isim galibiyette büyük rol oynadı. Zanka'nın beraberliği getiren golünde asisti yapan Vedat Muriç, 73. dakikada da Fenerbahçe'yi öne geçiren golün sahibiydi. Sarı-lacivertli formayla 5. maçında 3. golünü atan Kosovalı yıldız, takımının en skorer ismi olmayı başardı.

MAÇA DAMGA VURDULAR
Vedat Muriç'in galibiyeti getiren golünde asisti yapan ise bu alanda Fenerbahçe'nin en iyisi oldu. 5. lig maçında 4. asistini yapan Alman futbolcu, dün öne çıkan isimlerin başında geldi. Yüzde 90.7 pas isabetiyle oynayan Kruse, 2 ikili mücadele kazanırken, 1'i isabetli 6 şut çekti. Tecrübeli futbolcu, hücuma katkısının yanı sıra dün akşam Ankaragücü karşısında savunmaya da destek verdi. Alman yıldız, rakibin iki şut denemesinde araya girerek, mutlak bir tehlikeyi önledi.


  1. 22.9.2019
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