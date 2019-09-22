Garry Rodrigues'ten sakatlık sonrası paylaşım
Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan ve ayak bileğinde 2. derece zorlanma tespit edilen Garry Rodrigues sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği mücadelede sakatlanan Garry Rodrigues'in bileğinde 2. dereceden zorlanma tespit edilmişti.
Haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan sarı-lacivertli futbolcu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Dün yaşadığım talihsiz sakatlık beni bir süre sahalardan uzak tutacak. Bu süreçte iyi giden bir takımdan ayrı kalmak her futbolcu için zordur. Gerçekten çok talihsiz ve çok üzücü... Destek mesajlarınız ve geçmiş olsun dilekleri için herkese teşekkür ederim. En kısa zamanda dönmek için her şeyimle çabalayacağım.
- 22.09.2019
- Güncelleme: 22.09.2019 17:49
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
takıma emre gelene kadar pas veren oyuncu yoktu. B Bu tolga ciğerci hala neden oynuyor. onu anlamıyorum. bir tane adam gibi pas verdiği yok. durmadan geri pas. forvete gidip şut çekiyor.
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Bursaspor puan silme cezasına itiraz edecek
Toplam 1
Yorum
Güray Yağcı efsanesin Ünal hoca senin TS ye olan sevgini kim inkar eder sabredeceğiz ve kazanacağız, sen takımı enkaz aldın Bordo Mavi ruhu verdin
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Elneny’de indirim zor
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Yorum
Kartal Hoca "takım fazla temiz, daha çok faul yapmalıyız" derse oyuncu da hocanın gözüne girmek için sağı solu tekmeler.
Garry Rodrigues'ten sakatlık sonrası paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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