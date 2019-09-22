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22 Eylül 2019, Pazar
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'ten sakatlık sonrası paylaşım

Garry Rodrigues'ten sakatlık sonrası paylaşım

'nin Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan ve ayak bileğinde 2. derece zorlanma tespit edilen sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

'de 'nin sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği mücadelede sakatlanan 'in bileğinde 2. dereceden zorlanma tespit edilmişti.

Haftaya oynanacak derbisinde forma giyemeyecek olan sarı-lacivertli futbolcu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Dün yaşadığım talihsiz sakatlık beni bir süre sahalardan uzak tutacak. Bu süreçte iyi giden bir takımdan ayrı kalmak her futbolcu için zordur. Gerçekten çok talihsiz ve çok üzücü... Destek mesajlarınız ve geçmiş olsun dilekleri için herkese teşekkür ederim. En kısa zamanda dönmek için her şeyimle çabalayacağım.

  1. 22.09.2019
  2. Güncelleme: 22.09.2019 17:49
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