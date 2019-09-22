Garry Rodrigues'ten sakatlık sonrası paylaşım

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği mücadelede sakatlanan Garry Rodrigues'in bileğinde 2. dereceden zorlanma tespit edilmişti.

Haftaya oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan sarı-lacivertli futbolcu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Dün yaşadığım talihsiz sakatlık beni bir süre sahalardan uzak tutacak. Bu süreçte iyi giden bir takımdan ayrı kalmak her futbolcu için zordur. Gerçekten çok talihsiz ve çok üzücü... Destek mesajlarınız ve geçmiş olsun dilekleri için herkese teşekkür ederim. En kısa zamanda dönmek için her şeyimle çabalayacağım.