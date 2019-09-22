Berke Özer'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe... Son dakika haberleri
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz bir yıllığına Westerlo'ya kiraladığı 19 yaşındaki file bekçisi Berke Özer, Belçika basınına verdiği röportajda geleceği hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Sarı Lacivertliler'in eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkanı olduğu Westerlo ile bu sezon 6 maçta görev yapan genç eldiven, bir gün eski takımına geri döneceğini söyledi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz bir yıllığına Westerlo'ya kiraladığı 19 yaşındaki kaleci Berke Özer, Belçika basınına verdiği röportajda Sarı Lacivertli ekip ve geleceği hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulundu.
Het Nieuwsblad gazetesine konuşan yetenekli file bekçisi, "Westerlo'daki hedefim tecrübe kazanmak. Ancak bir gün mutlaka Fenerbahçe'ye döneceğim. Zira orası, benim kulübüm. İstanbul'da hayat çok eğlenceli. Testelt'te bir evde tek başıma yaşıyorum ve ortam bazen inanılmaz sessiz oluyor." şeklinde konuştu.
- 22.09.2019
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
Berke Özer'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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