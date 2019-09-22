Berke Özer'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe... Son dakika haberleri

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz bir yıllığına Westerlo'ya kiraladığı 19 yaşındaki kaleci Berke Özer, Belçika basınına verdiği röportajda Sarı Lacivertli ekip ve geleceği hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

Het Nieuwsblad gazetesine konuşan yetenekli file bekçisi, "Westerlo'daki hedefim tecrübe kazanmak. Ancak bir gün mutlaka Fenerbahçe'ye döneceğim. Zira orası, benim kulübüm. İstanbul'da hayat çok eğlenceli. Testelt'te bir evde tek başıma yaşıyorum ve ortam bazen inanılmaz sessiz oluyor." şeklinde konuştu.