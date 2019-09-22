Berke Özer'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe... Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
22 Eylül 2019, Pazar
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'den flaş transfer açıklaması! ... Son dakika haberleri

Berke Özer'den flaş transfer açıklaması! Fenerbahçe... Son dakika haberleri

'nin geçtiğimiz yaz bir yıllığına Westerlo'ya kiraladığı 19 yaşındaki file bekçisi , basınına verdiği röportajda geleceği hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Sarı Lacivertliler'in eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkanı olduğu Westerlo ile bu sezon 6 maçta görev yapan genç eldiven, bir gün eski takımına geri döneceğini söyledi.

'nin geçtiğimiz yaz bir yıllığına Westerlo'ya kiraladığı 19 yaşındaki kaleci , basınına verdiği röportajda Sarı Lacivertli ekip ve geleceği hakkında gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

Het Nieuwsblad gazetesine konuşan yetenekli file bekçisi, "Westerlo'daki hedefim tecrübe kazanmak. Ancak bir gün mutlaka Fenerbahçe'ye döneceğim. Zira orası, benim kulübüm. İstanbul'da hayat çok eğlenceli. Testelt'te bir evde tek başıma yaşıyorum ve ortam bazen inanılmaz sessiz oluyor." şeklinde konuştu.

  1. 22.09.2019
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