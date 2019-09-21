Volkan Demirel resmen Fenerbahçe'nin teknik kadrosunda
Fenerbahçe'de uzun yıllar kalecilik yaptıktan sonra bu sezon futbolu bırakan ve yardımcı antrenörlük görevine getirilen Volkan Demirel, kulübün resmi internet sitesinde yer alan teknik kadroya dahil edildi.
Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan teknik kadro bölümüne Volkan Demirel güncellemesi geldi.
Sarı-lacivertliler, futbol kariyerini bu sezon noktalayan ve kulüpte aktif görev alacak olan Volkan Demirel'i internet sitesinde yer alan teknik kadro bölümüne yardımcı antrenör unvanıyla ekledi. Bilindiği gibi tecrübeli isim daha önce gerekli belgeleri olmadığı için Fenerbahçe maçlarını tribünden takip ediyordu.
Fenerbahçe'ye 2002 yılında Kartalspor'dan transfer olan Volkan Demirel, o tarihten bu yana aralıksız 17 yıl sarı-lacivertlilerin kalesini kormuştu. Bu kulüpte tam 515 maça çıkan tecrübeli eldiven, 193 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.
- 21.09.2019
- Güncelleme: 21.09.2019 15:45
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Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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Yorum
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
Toplam 1
Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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