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21 Eylül 2019, Cumartesi
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resmen 'nin teknik kadrosunda

Volkan Demirel resmen Fenerbahçe'nin teknik kadrosunda

'de uzun yıllar kalecilik yaptıktan sonra bu sezon futbolu bırakan ve yardımcı antrenörlük görevine getirilen , kulübün resmi internet sitesinde yer alan teknik kadroya dahil edildi.

Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan teknik kadro bölümüne güncellemesi geldi.

Sarı-lacivertliler, futbol kariyerini bu sezon noktalayan ve kulüpte aktif görev alacak olan Volkan Demirel'i internet sitesinde yer alan teknik kadro bölümüne yardımcı antrenör unvanıyla ekledi. Bilindiği gibi tecrübeli isim daha önce gerekli belgeleri olmadığı için Fenerbahçe maçlarını tribünden takip ediyordu.

Fenerbahçe'ye 2002 yılında Kartalspor'dan transfer olan Volkan Demirel, o tarihten bu yana aralıksız 17 yıl sarı-lacivertlilerin kalesini kormuştu. Bu kulüpte tam 515 maça çıkan tecrübeli eldiven, 193 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.


  1. 21.09.2019
  2. Güncelleme: 21.09.2019 15:45
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