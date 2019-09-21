Mesut Bakkal: Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar yerinde olsam futbolu bırakırdım - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
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" ve 'ın yerinde olsam futbolu bırakırdım"

"Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın yerinde olsam futbolu bırakırdım"

, maçında yedek soyunan 'nin stoperleri ve hakkında şok açıklamalar yaptı...

olay açıklamalarda bulundu. Devşirme stopere karşı olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam Jailson'un stoper oynaması hakkında konuştu;

" ile 8 yıl birlikte çalıştım. - maçını takip ettim. Fenerbahçe, Alanya'da bir sezon içerisinde yapılacak tüm hataları yaptı. Ben devşirme stopere karşıyım; 'ın milli takımda stoper oynamasına hep karşı çıktım. Serdar ve Sadık'ın yerinde olsam ben futbolu bırakırdım. Bu iki oyuncu bu kadar kötüyse Fenerbahçe'de ne işi var?"

ve Sadık ligde geride kalan 4 maçta henüz süre alamadı. Yanal, savunmanın göbeğinde Zanka ile Jailson ikilisini tercih etti.

  1. 21.09.2019
  2. Güncelleme: 21.09.2019 15:31
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