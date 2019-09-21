"Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın yerinde olsam futbolu bırakırdım"
Teknik direktör Mesut Bakkal, Alanyaspor maçında yedek soyunan Fenerbahçe'nin stoperleri Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar hakkında şok açıklamalar yaptı...
Teknik direktör Mesut Bakkal olay açıklamalarda bulundu. Devşirme stopere karşı olduğunun altını çizen deneyimli teknik adam Jailson'un stoper oynaması hakkında konuştu;
"Ersun Yanal ile 8 yıl birlikte çalıştım. Alanyaspor- Fenerbahçe maçını takip ettim. Fenerbahçe, Alanya'da bir sezon içerisinde yapılacak tüm hataları yaptı. Ben devşirme stopere karşıyım; Mehmet Topal'ın milli takımda stoper oynamasına hep karşı çıktım. Serdar ve Sadık'ın yerinde olsam ben futbolu bırakırdım. Bu iki oyuncu bu kadar kötüyse Fenerbahçe'de ne işi var?"
Serdar Aziz ve Sadık ligde geride kalan 4 maçta henüz süre alamadı. Yanal, savunmanın göbeğinde Zanka ile Jailson ikilisini tercih etti.
- 21.09.2019
- Güncelleme: 21.09.2019 15:31
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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Yorum
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
"Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar'ın yerinde olsam futbolu bırakırdım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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