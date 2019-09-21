Kadıköy koridorlarında iki kaptan bir arada
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu'nu koridorda görünce telefonuyla yanına giderek fotoğraf çektirdi.
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem, Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan Süper Lig 5. hafta maçını izlemek için Ülker Stadyumu'ndaydı.
Sarı lacivertlilerin 2-1 kazandığı mücadele sonrası koridorda Emre Belözoğlu'yla karşılaşan Eda Erdem telefonunu çıkararak tecrübeli futbolcuyla fotoğraf çektirdi.
İşte iki kaptanın fotoğraf çekindiği o anlar...
- 21.09.2019
- Güncelleme: 21.09.2019 23:03
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fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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