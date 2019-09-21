Kadıköy koridorlarında iki kaptan bir arada - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Eylül 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kadıköy koridorlarında iki kaptan bir arada

koridorlarında iki kaptan bir arada

Kadıköy koridorlarında iki kaptan bir arada

Takımı'nın kaptanı , Fenerbahçe kaptanı 'nu koridorda görünce telefonuyla yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Takımı ve A Milli Kadın 'nın kaptanı , Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan 5. hafta maçını izlemek için Ülker Stadyumu'ndaydı.

Sarı lacivertlilerin 2-1 kazandığı mücadele sonrası koridorda 'yla karşılaşan Eda Erdem telefonunu çıkararak tecrübeli futbolcuyla fotoğraf çektirdi.

İşte iki kaptanın fotoğraf çekindiği o anlar...

  1. 21.09.2019
  2. Güncelleme: 21.09.2019 23:03
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kadıköy koridorlarında iki kaptan bir arada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN