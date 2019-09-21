Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 101. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 100 maçta Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 63-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 185 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 66 golle karşılık verdi.Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı MKE Ankaragücü 3-1 kazandı, ikinci yarıda başkentte oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde şimdiye dek İstanbul'da 50 kez karşılaştı. Evinde 36 kez kazanan Fenerbahçe, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta eşitlik bozulmadı, Fenerbahçe 112, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Ankaragücü maçı 21 Eylül Cumartesi günü (bugün) 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de olacak...

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında 3-1'lik skorla aldı.

Fenerbahçe Ankaragücü istatistikler

Fenerbahçe ve Ankaragücü, Süper Lig'de daha önce 100 kez karşılaştı. Fenerbahçe bu maçların 63'ünde sahadan galip ayrıldı. Süper Lig'de evinde 14 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe (8G 6B), Kadıköy'de en son Ankaragücü'ne mağlup olmuştu. Son iki deplasman maçında kalesini gole kapatan Ankaragücü, en son 1983/84 sezonunda daha uzun bir seriye imza atmıştı.

Bu sezon Süper Lig'de gol atamayan Göztepe'nin ardından en az golü bulunan iki takımdan biri Ankaragücü. Fenerbahçe bu sezon ligde rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takım. Ankaragücü ise bu alanda Gazişehir'in ardından en kötü ekip konumunda. Bu sezon ligde rakiplerine en fazla şut imkanı veren takım olan Ankaragücü, aynı zamanda kalesinde en fazla isabetli şut gören ikinci takım. Geçen hafta oynadığı Alanyaspor maçında üç gole sebep olan hata yapan Fenerbahçe, daha önceki 15 karşılaşmanın toplamında aynı sayıda hata yapmıştı. Fenerbahçe'nin ligde attığı son beş golün üçünde Max Kruse'nin direkt katkısı var. Süper Lig'de bu sezon en fazla uzaklaştırma yapan iki oyuncu da Ankaragücü forması giyiyor: Ante Kulusic & Michal Pazdan. Ersun Yanal, Süper Lig'de daha önce teknik direktörlük yaptığı takımlarla karşılaştığı son 13 maçın sadece birini kazanabildi. Yanal'ın bu süreçteki tek galibiyeti Trabzonspor'un başındayken Gençlerbirliği'ne karşı gelmişti.