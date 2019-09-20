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20 Eylül 2019, Cuma
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'Muriç'ten yüzde 15 alacağız'

'Muriç'ten yüzde 15 alacağız'

Çaykur ? Başkanı Hasan , sezon başında Fenerbahçe'ye sattıkları Muriç'i devlerinin takibe almasının gurur verici olduğunu belirtirken, olası bir satıştan kendilerinin de pay alacağını söyledi.

Çaykur Başkanı Hasan , sezon başında Fenerbahçe'ye sattıkları Muriç'i devlerinin takibe almasının gurur verici olduğunu belirtirken, olası bir satıştan kendilerinin de pay alacağını söyledi. "Vedat, 'de oynadığı kulüplerde sportif ve ahlak yönünden harika bir sporcu olduğunu gösterdi" diyen Kartal, "Bize geldi ve en iyi şekilde Rizespor'u temsil etti. Şimdi Fenerbahçe'nin başarısı için ter döküyor. İnanıyorum ki, Vedat çok başarılı olacaktır. Avrupa'dan geldiği söylenen teklifler bizi çok mutlu ediyor. Bahsedildiği gibi Fenerbahçe'den Avrupa'ya giderse biz de kulüp olarak satıştan yüzde 15 pay alacağız. Bu da bizi mutlu eder ama benim isteğim onun adının Fenerbahçe' ile anılması" ifadelerini kullandı.

  1. 20.9.2019
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