'Muriç'ten yüzde 15 alacağız'
Çaykur ?Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sezon başında Fenerbahçe'ye sattıkları Vedat Muriç'i Avrupa devlerinin takibe almasının gurur verici olduğunu belirtirken, olası bir satıştan kendilerinin de pay alacağını söyledi.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sezon başında Fenerbahçe'ye sattıkları Vedat Muriç'i Avrupa devlerinin takibe almasının gurur verici olduğunu belirtirken, olası bir satıştan kendilerinin de pay alacağını söyledi. "Vedat, Türkiye'de oynadığı kulüplerde sportif ve ahlak yönünden harika bir sporcu olduğunu gösterdi" diyen Kartal, "Bize geldi ve en iyi şekilde Rizespor'u temsil etti. Şimdi Fenerbahçe'nin başarısı için ter döküyor. İnanıyorum ki, Vedat çok başarılı olacaktır. Avrupa'dan geldiği söylenen teklifler bizi çok mutlu ediyor. Bahsedildiği gibi Fenerbahçe'den Avrupa'ya giderse biz de kulüp olarak satıştan yüzde 15 pay alacağız. Bu da bizi mutlu eder ama benim isteğim onun adının Fenerbahçe' ile anılması" ifadelerini kullandı.
- 20.9.2019
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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