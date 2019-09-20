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20 Eylül 2019, Cuma
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Fenerbahçe'den altyapıya 5 transfer

Altyapı Oyuncu İzleme Birimi, devam eden amatör aktarma tescil dönemi kapsamında Akhisarspor'un 15 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Tarlaek, 14 yaşındaki Atalay Barut ve 13 yaşındaki Orhan Ertaş'ı kadrosuna kattı.

Altyapı Oyuncu İzleme Birimi, devam eden amatör aktarma tescil dönemi kapsamında Akhisarspor'un 15 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Tarlaek, 14 yaşındaki Atalay Barut ve 13 yaşındaki Orhan Ertaş'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler ayrıca Turgutluspor'dan 15 yaşındaki Burak Özduman ve Altınordu'dan aynı yaştaki Utku Büyükköse'yi de renklerine bağladı.

  1. 20.9.2019
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