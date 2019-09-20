Fenerbahçe'den altyapıya 5 transfer

Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimi, devam eden amatör aktarma transfer tescil dönemi kapsamında Akhisarspor'un 15 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Tarlaek, 14 yaşındaki Atalay Barut ve 13 yaşındaki Orhan Ertaş'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler ayrıca Turgutluspor'dan 15 yaşındaki Burak Özduman ve Altınordu'dan aynı yaştaki Utku Büyükköse'yi de renklerine bağladı.