Fenerbahçe'de Ali Koç PFDK'ya sevkedildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fatih Terim'le ilgili sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada, Koç'un "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi. Ali Koç, bir soru üzerine Terim'e atfen, "Onların fıtratında olan bir şey" ve "Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabiliyor?" ifadelerini kullanmıştı.
- 20.9.2019
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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