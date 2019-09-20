Fenerbahçe'de Ali Koç PFDK'ya sevkedildi

TFF'den yapılan açıklamada, Koç'un "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği bildirildi. Ali Koç, bir soru üzerine Terim'e atfen, "Onların fıtratında olan bir şey" ve "Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabiliyor?" ifadelerini kullanmıştı.