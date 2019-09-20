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20 Eylül 2019, Cuma
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'de 'ya sevkedildi

Fenerbahçe'de Ali Koç PFDK'ya sevkedildi

Başkanı , Fatih Terim'le ilgili sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

'den yapılan açıklamada, Koç'un "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak 'ya sevkine karar verildiği bildirildi. , bir soru üzerine Terim'e atfen, "Onların fıtratında olan bir şey" ve "Nasıl oluyor da bir insanın sicili bu kadar bozuk olabiliyor?" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 20.9.2019
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