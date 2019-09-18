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18 Eylül 2019, Çarşamba
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Yolun sonu zafer

Yolun sonu zafer

Fenerbahçe Teknik Direktörü , Alanya maçının ardından soyunma odasında öğrencileriyle kısa bir konuşma yaptı. Ersun Yanal’ın, öğrencilerine mesajı netti: İnancınızdan vazgeçmeyin. Omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz.

Fenerbahçe Teknik Direktörü , Alanya maçının ardından soyunma odasında öğrencileriyle kısa bir konuşma yaptı. Basın toplantısında dile getirdiği gibi hataların futbolun içinde olduğunu belirten Yanal, "Yeter ki, inancımızdan ve mücadelemizden vazgeçmeyelim. Yolun sonunda şampiyonluğa sevinen taraf olmalıyız" şeklinde konuştu.

HEPSİNDEN SÖZ ALDI
Tecrübeli hoca, şöyle devam etti: "Sizden söz istiyorum. Skor ne olursa olsun bitiş düdüğüne kadar oyundan kopmayın. Geçtiğimiz yıl üzdüğümüz taraftarlarımıza bu sezon verdiğimiz sözü tutalım. Sezon sonunda şampiyonluğu kutlayalım. Biz F.Bahçeyiz ve en iyisi için mücadele ederiz. Taraftarlarımızla birlikte omuz omuza şampiyonluğa yürüyeceğiz."

BİR ORTASI BİLE YOK!
Sezona müthiş başlayan , Alanya karşısında vasatın altındaydı. Isla'nın yokluğunda sağ bekte görev yapan Ozan, F.Bahçe'nin yediği son golde büyük hata yaparken, hücuma da katkısı yoktu. 71 kez topla buluşan genç futbolcu, maç boyunda 1 orta bile yapamadı.

TOLGAY GERÇEĞİ
ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan 'ın henüz ligde oynatılmaması merak konusu olmuştu. Ayak bileğinden sakatlanan yıldız futbolcunun henüz beklenen seviyeye ulaşmadığı ve 45 dakikayı çıkaracak güçte olmadığı iddia edildi.

  1. 18.9.2019
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