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18 Eylül 2019, Çarşamba
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'dan kararı! maçında...

Ersun Yanal'dan Altay Bayındır kararı! Galatasaray maçında...

Aytemiz Alanyaspor maçındaki hataları sonrası eleştirilen genç kaleci , son dönemdeki çıkışıyla beraber ciddi bir özgüven kazanmıştı. 'ın sürekli kısa pas talimatı verdiği Altay'ın, ilk golden önce taça gönderdiği top ve Zanka ile anlaşmazlığı pahalıya mal olurken, 3. golde ise topun kapattığı köşeden ağlarla buluşması genç eldivenin moralini bozmuştu.

kalesini devralan genç isim, özellikle AUDİ Cup'taki performansı sonrası büyük övgü almıştı. Bu durum 20 yaşındaki eldivenin aşırı özgüvenle oynamasına sebebiyet verdi.

Alanya deplasmanındaki hataların temelinde de bu durumun olduğu vurgulandı. Her şeye rağmen teknik heyet kalede değişikliği düşünmüyor. Altay ile Ankaragücü ve maçlarına çıkılacak.

  1. 18.09.2019
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