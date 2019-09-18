Ersun Yanal'dan Altay Bayındır kararı! Galatasaray maçında...

Fenerbahçe kalesini devralan genç isim, özellikle AUDİ Cup'taki performansı sonrası büyük övgü almıştı. Bu durum 20 yaşındaki eldivenin aşırı özgüvenle oynamasına sebebiyet verdi.

Alanya deplasmanındaki hataların temelinde de bu durumun olduğu vurgulandı. Her şeye rağmen teknik heyet kalede değişikliği düşünmüyor. Altay ile Ankaragücü ve Galatasaray maçlarına çıkılacak.