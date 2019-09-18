Ersun Yanal'dan Altay Bayındır kararı! Galatasaray maçında...
Aytemiz Alanyaspor maçındaki hataları sonrası eleştirilen genç kaleci Altay Bayındır, son dönemdeki çıkışıyla beraber ciddi bir özgüven kazanmıştı. Ersun Yanal'ın sürekli kısa pas talimatı verdiği Altay'ın, ilk golden önce taça gönderdiği top ve Zanka ile anlaşmazlığı pahalıya mal olurken, 3. golde ise topun kapattığı köşeden ağlarla buluşması genç eldivenin moralini bozmuştu.
Fenerbahçe kalesini devralan genç isim, özellikle AUDİ Cup'taki performansı sonrası büyük övgü almıştı. Bu durum 20 yaşındaki eldivenin aşırı özgüvenle oynamasına sebebiyet verdi.
Alanya deplasmanındaki hataların temelinde de bu durumun olduğu vurgulandı. Her şeye rağmen teknik heyet kalede değişikliği düşünmüyor. Altay ile Ankaragücü ve Galatasaray maçlarına çıkılacak.
- 18.09.2019
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Trabzonspor'dan son dakika sakatlık açıklaması... Ekuban sahalara ne zaman dönecek?
Toplam 2
Yorum
baksoy Bu takımın acilen sana ihtiyacı var kara boğa EKUBAN bir an önce dönmeye bak ?
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Trabzonspor 2-2 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
aga İşin özeti ; Trabzonspor kaçtı ,Ünal Hoca yakaladı
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MAÇ SONUCU Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Bu Ersun Yanal'dan hiç birşey olmaz. Takımın ne oynadığı belli değil. Yazık ki bu senede Şampiyonluk hayal olacak. Yönetim bunu görmüyormu ?
Ersun Yanal'dan Altay Bayındır kararı! Galatasaray maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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