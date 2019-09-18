Ankaragücü mesaisi başladı

Alanya ile önceki gün karşılaşan Fenerbahçe, hız kesmeden Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalıştı. Alanya'ya karşı ilk 11 başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı.

HERKES O İKİ İSMİ SORUYOR

Sezon başından bu yana savunmanın göbeğinde Zanka-Jailson ikilisiyle oynayan F.Bahçe'de gözler diğer stoperlere çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlıktan çıkan Serdar, Sadık ve Rami'yi oynatmamasından dolayı eleştiri oklarının hedefinde kaldı.

ARA YARAMIYOR

Milli maçlar nedeniyle verilen ara F.Bahçe'ye yaramıyor. Sarı-lacivertliler, son 4 milli aradan sonra çıktığı lig maçlarında 3 puana ulaşamadı. Milli maçlardan sonraki 4 maçı da deplasmanda oynayan F.Bahçe, bu karşılaşmalarda 2'şer yenilgi ve beraberlik aldı.