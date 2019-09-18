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18 Eylül 2019, Çarşamba
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Ankaragücü mesaisi başladı

Ankaragücü mesaisi başladı

Alanya ile önceki gün karşılaşan , hız kesmeden Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, yönetiminde tesislerinde çalıştı.

Alanya ile önceki gün karşılaşan , hız kesmeden Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, yönetiminde tesislerinde çalıştı. Alanya'ya karşı ilk 11 başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı.

HERKES O İKİ İSMİ SORUYOR
Sezon başından bu yana savunmanın göbeğinde Zanka-Jailson ikilisiyle oynayan F.Bahçe'de gözler diğer stoperlere çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlıktan çıkan Serdar, Sadık ve Rami'yi oynatmamasından dolayı eleştiri oklarının hedefinde kaldı.

ARA YARAMIYOR
Milli maçlar nedeniyle verilen ara F.Bahçe'ye yaramıyor. Sarı-lacivertliler, son 4 milli aradan sonra çıktığı lig maçlarında 3 puana ulaşamadı. Milli maçlardan sonraki 4 maçı da deplasmanda oynayan F.Bahçe, bu karşılaşmalarda 2'şer yenilgi ve beraberlik aldı.

  1. 18.9.2019
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