Ankaragücü mesaisi başladı
Alanya ile önceki gün karşılaşan Fenerbahçe, hız kesmeden Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalıştı.
Alanya ile önceki gün karşılaşan Fenerbahçe, hız kesmeden Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tesislerinde çalıştı. Alanya'ya karşı ilk 11 başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı.
HERKES O İKİ İSMİ SORUYOR
Sezon başından bu yana savunmanın göbeğinde Zanka-Jailson ikilisiyle oynayan F.Bahçe'de gözler diğer stoperlere çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal, sakatlıktan çıkan Serdar, Sadık ve Rami'yi oynatmamasından dolayı eleştiri oklarının hedefinde kaldı.
ARA YARAMIYOR
Milli maçlar nedeniyle verilen ara F.Bahçe'ye yaramıyor. Sarı-lacivertliler, son 4 milli aradan sonra çıktığı lig maçlarında 3 puana ulaşamadı. Milli maçlardan sonraki 4 maçı da deplasmanda oynayan F.Bahçe, bu karşılaşmalarda 2'şer yenilgi ve beraberlik aldı.
- 18.9.2019
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Trabzonspor'dan son dakika sakatlık açıklaması... Ekuban sahalara ne zaman dönecek?
Toplam 2
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baksoy Bu takımın acilen sana ihtiyacı var kara boğa EKUBAN bir an önce dönmeye bak ?
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Trabzonspor 2-2 Gençlerbirliği | MAÇ SONUCU
Toplam 1
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aga İşin özeti ; Trabzonspor kaçtı ,Ünal Hoca yakaladı
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MAÇ SONUCU Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Bu Ersun Yanal'dan hiç birşey olmaz. Takımın ne oynadığı belli değil. Yazık ki bu senede Şampiyonluk hayal olacak. Yönetim bunu görmüyormu ?
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