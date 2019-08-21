Şampiyon sezonu açtı
Son Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, yeni sezonu açtı. Başantrenör Mariusz Sordyl, "Geçen sezonu iki kupayla tamamlayarak harika bir iş başardık. Ancak artık kitapta yeni bir sayfa açarak yeni bir macera yaşamak istiyoruz" dedi.
Son Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, yeni sezonu açtı. Başantrenör Mariusz Sordyl, "Geçen sezonu iki kupayla tamamlayarak harika bir iş başardık. Ancak artık kitapta yeni bir sayfa açarak yeni bir macera yaşamak istiyoruz" dedi.
KÜREKTE 5 KUPA
Fenerbahçe Kürek Şubesi, Gençler Türkiye Şampiyonası'nda hem erkekler hem kızlarda dört kategorinin üçünde şampiyon, ikisinde ikinci oldu. Sapanca'da yapılan organizasyon sonrası sporcular madalya ve kupalarını aldı.
- 21.8.2019
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