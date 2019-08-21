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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Şampiyon sezonu açtı

Şampiyon sezonu açtı

şampiyonu , açtı. , "Geçen sezonu iki kupayla tamamlayarak harika bir iş başardık. Ancak artık kitapta yeni bir sayfa açarak yeni bir macera yaşamak istiyoruz" dedi.

Son Efeler Ligi şampiyonu , açtı. , "Geçen sezonu iki kupayla tamamlayarak harika bir iş başardık. Ancak artık kitapta yeni bir sayfa açarak yeni bir macera yaşamak istiyoruz" dedi.

KÜREKTE 5 KUPA
Fenerbahçe Kürek Şubesi, Gençler Türkiye Şampiyonası'nda hem erkekler hem kızlarda dört kategorinin üçünde şampiyon, ikisinde ikinci oldu. Sapanca'da yapılan organizasyon sonrası sporcular madalya ve kupalarını aldı.

  1. 21.8.2019
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