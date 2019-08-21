Kadıköy Boğası Dirar
Bayern ?Münih maçında protesto edilen Nabil Dirar, lige iyi başlayarak taraftarın tepkisini dindirdi. 33 yaşındaki Faslı futbolcu maça sol bekte başlarken, 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanıp 3 top çaldı. Kadıköy'deki lig maçlarında forma giydiği 22 maçta 14 gole katkı yapan Dirar, Gazişehir'e karşı 5. golü attı.
Bayern ?Münih maçında protesto edilen Nabil Dirar, lige iyi başlayarak taraftarın tepkisini dindirdi. 33 yaşındaki Faslı futbolcu maça sol bekte başlarken, 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanıp 3 top çaldı. Kadıköy'deki lig maçlarında forma giydiği 22 maçta 14 gole katkı yapan Dirar, Gazişehir'e karşı 5. golü attı.
- 21.8.2019
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