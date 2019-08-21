Kadıköy boğası Dirar - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Kadıköy Boğası Dirar

Boğası Dirar

Kadıköy Boğası Dirar

Bayern ?Münih maçında edilen , lige iyi başlayarak taraftarın tepkisini dindirdi. 33 yaşındaki Faslı futbolcu maça sol bekte başlarken, 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanıp 3 top çaldı. 'deki lig maçlarında forma giydiği 22 maçta 14 gole katkı yapan Dirar, Gazişehir'e karşı 5. golü attı.

Bayern ?Münih maçında edilen , lige iyi başlayarak taraftarın tepkisini dindirdi. 33 yaşındaki Faslı futbolcu maça sol bekte başlarken, 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanıp 3 top çaldı. 'deki lig maçlarında forma giydiği 22 maçta 14 gole katkı yapan Dirar, Gazişehir'e karşı 5. golü attı.

  1. 21.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kadıköy Boğası Dirar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN