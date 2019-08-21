Fenerbahçe'nin jokeri Jailson

Hazırlık maçlarındaki gibi ligde de stoperde görev yapan Jailson, geçer not aldı. 23'lük futbolcu, 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanıp yüzde 94.2 başarıyla 103 pas yaptı. Ersun Yanal'ın jokeri olan Jailson, stoper ihtiyacı çekilen dönemde gösterdiği performansla kurtarıcı oldu. 90 dakika sahada kalan Brezilyalı, 113 kez topla buluşurken bu alandan takımının en çok top atılan ismi oldu. Jailson, maç boyunca savunmada 3 kere de top kaptı.