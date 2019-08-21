Fenerbahçe'nin jokeri Jailson
Hazırlık maçlarındaki gibi ligde de stoperde görev yapan Jailson, geçer not aldı. 23'lük futbolcu, 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanıp yüzde 94.2 başarıyla 103 pas yaptı. Ersun Yanal'ın jokeri olan Jailson, stoper ihtiyacı çekilen dönemde gösterdiği performansla kurtarıcı oldu.
Hazırlık maçlarındaki gibi ligde de stoperde görev yapan Jailson, geçer not aldı. 23'lük futbolcu, 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanıp yüzde 94.2 başarıyla 103 pas yaptı. Ersun Yanal'ın jokeri olan Jailson, stoper ihtiyacı çekilen dönemde gösterdiği performansla kurtarıcı oldu. 90 dakika sahada kalan Brezilyalı, 113 kez topla buluşurken bu alandan takımının en çok top atılan ismi oldu. Jailson, maç boyunca savunmada 3 kere de top kaptı.
- 21.8.2019
-
Sessiz sedasız transfer! Ve sağlık kontrolünden geçti | Mirin Toulouse'da! Beşiktaş son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Birol TUNA Bu futbol BEŞİKTAŞ'a ihanet ! Sancılı maçlar olacak anlaşılan...
-
Fatih Terim Mehmet Topal’ı istiyor
Toplam 1
Yorum
black mehmet topal çok yararlı olur, nzonzi ile birlikte seri'yi, belhandayı rahatlatır.
-
Trabzonspor'da Sörloth fırtınası
Toplam 1
Yorum
baksoy Mykambede gerçek perfonmansına ulaşabilirse takımın go yükünü beraber çekerler ?
Fenerbahçe'nin jokeri Jailson haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.