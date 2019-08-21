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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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'nin jokeri

Fenerbahçe'nin jokeri Jailson

Hazırlık maçlarındaki gibi ligde de stoperde görev yapan , geçer not aldı. 23'lük futbolcu, 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanıp yüzde 94.2 başarıyla 103 pas yaptı. 'ın jokeri olan Jailson, stoper ihtiyacı çekilen dönemde gösterdiği performansla kurtarıcı oldu.

Hazırlık maçlarındaki gibi ligde de stoperde görev yapan , geçer not aldı. 23'lük futbolcu, 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanıp yüzde 94.2 başarıyla 103 pas yaptı. 'ın jokeri olan Jailson, stoper ihtiyacı çekilen dönemde gösterdiği performansla kurtarıcı oldu. 90 dakika sahada kalan Brezilyalı, 113 kez topla buluşurken bu alandan takımının en çok top atılan ismi oldu. Jailson, maç boyunca savunmada 3 kere de top kaptı.

  1. 21.8.2019
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