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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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'de Emre Belözoğlu: Hazır değilim

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu: Hazır değilim

4 yıl sonra döndüğü 'de bin 542 gün sonra gol atan Emre Belözoğlu, FB TV'ye konuştu. 39'luk kaptan, "Dört senelik bir aradan sonra da ilk resmi maçımdı. Duygusal bir maçtı. Henüz yüzde 100 hazır değilim. 3-4 hafta içerisinde istediğim noktaya geleceğim. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde tek hedef şampiyonluktur. Başarılı olacağız" şeklinde konuştu.

4 yıl sonra döndüğü 'de bin 542 gün sonra gol atan Emre Belözoğlu, FB TV'ye konuştu. 39'luk kaptan, "Dört senelik bir aradan sonra da ilk resmi maçımdı. Duygusal bir maçtı. Henüz yüzde 100 hazır değilim. 3-4 hafta içerisinde istediğim noktaya geleceğim. Fenerbahçe'nin olduğu her yerde tek hedef şampiyonluktur. Başarılı olacağız" şeklinde konuştu.

MAÇLAR ÇOK ZOR GEÇECEK
Ligin daha başında olduklarını ifade eden Belözoğlu, zor maçlara çıkacaklarını söyledi. Kaptan, "Zorlu haftalar bizi bekliyor. Bu şekilde başlamak, taraftarımızı rahat bir şekilde evlerine göndermek biz futbolcuları, takımımızı, hocalarımızı çok mutlu etti. İnşallah devamını getiririz" dedi.

  1. 21.8.2019
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