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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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şampiyon gibi başladı

Fenerbahçe şampiyon gibi başladı

’i 5 golle deviren , ilk haftada istatistikleri de alt üst etti. Sarı ; topa sahip olmada (76.3), isabetli pas (661) ve şutta (9) ve en çok gol atmada (5) zirveye yerleşti.

Taraftarın özlediği nihayet döndü! 'de ligin yeni ekibi 'e karşı resital sunan sarı-lacivertliler, rakibini 5 golle geçerken, ilk haftanın en başarılısıı oldu. Maça fırtına gibi giren ilk haftada en fazla topa sahip olan (76.3), en fazla isabetli pas yapan (661), en fazla isabetli şut çeken (9), rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan (40), en fazla net gol pozisyonuna giren (6), en çok gol atan (5) ve en yüksek pas yüzdesi yakalayan (yüzde 89.8) ekip olmayı başardı.

RAKİPLERE GÖZDAĞI VERDİ
Fenerbahçe, 5 gol atarak averajla liderlik koltuğuna oturmayı başardı. İlk 24 dakikada skoru 3-0'a taşıyan takım, daha sonra oyunu rölantiye alsa da son 15 dakika coşkuyu artırarak farkı açtı. Sarı-lacivertlilerin lige bu 'epik' girişi, rakiplere gözdağı verirken, Kadıköy'e gelen binlerce taraftarı mest etti. Bir yıl aradan sonra yeniden şampiyonluk şarkıları söyleten '2019 model Fenerbahçe' gözünü haftaya oynayacağı maçına çevirdi.

6 SENENİN REKORU!
Gazişehir maçında 661 isabetli pas yapan Fenerbahçe, Süper Lig'in son altı sezonundaki en yüksek sayısına ulaşmayı başardı. Kanarya, Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yaptı.

  1. 21.8.2019
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